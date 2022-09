Rafale, Falcon, Airbus A321...du très lourd pour le meeting aérien à Francazal

Il est de retour ! Après quatre ans d’absence, le meeting aérien des Étoiles et des Ailes se tient ce week-end sur la plateforme de l'aéroport Toulouse Francazal .Deux jours de spectacle "inédit" pour les Toulousains avec des démonstrations au sol et bien sûr dans les airs.

Avion militaire, hélicoptère de la Gendarmerie, Rafale de Dassault, les organisateurs du 4e meeting aérien Des Etoiles Et Des Ailes ont prévu de régaler les amateurs et passionnés d'aéronautique ! En 2018, le meeting aérien de Toulouse-Francazal avait cartonné avec plus de 30.000 visiteurs, on en attend plus de 40.000 cette année sur les deux jours.

Si les avions risquent d'impressionner les Toulousains, la nouveauté de cette année, c'est aussi un forum de l'emploi spécial aéronautique pour accélérer le recrutement dans le secteur, avec notamment la présence d'Airbus, Derichebourg, Latécoère ou encore la Police de l'Air et des Frontières.

On compte dans nos rangs plus de 300 bénévoles qui travaillent depuis un an et 30 à 45 corps de métier professionnels différents pour l'organisation - Louis Benaben, coordinateur de l'association

La Patrouille de France volera sur les deux jours

Avant le retour du meeting, la présidente de l'association, Catherine Gay, se félicite déjà pour cette programmation inédite : "En amont, c'est énormément de boulot. Alors oui, que la Patrouille de France nous fasse l'honneur d'être sur le meeting samedi et dimanche, c'est beau ! Les Toulousains ne pourront pas la rater. On n'oublie pas les autres partenaires, mais là, ça parle au grand public et c'est ce qu'on souhaite".

La Patrouille de France doit également répéter vers 15h ce vendredi au-dessus du tarmac de l'aéroport.

Le tarmac de l'aéroport TLS-Francazal © Radio France - Louis Fontaine

Montrer le savoir-faire toulousain

Avec plus de 40 corps de métier, Louis Benaben a du travail à la coordination de l'événement. Un meeting aérien qui fait rayonner le savoir-faire toulousain dans l'aéronautique selon le bénévole : "Toulouse et l'aéro ? C'est indissociable. C'est la première fois qu'on monte l'événement sur deux jours où on aura la même programmation. Donc, en somme, on a deux meetings aériens sur le même week-end pour Toulouse avec la Patrouille de France et son leader qui est toulousain. Nous, on est plus tournés vers le grand public et justement on veut montrer cette empreinte locale, le savoir-faire local avec toutes ces entreprises qu'on a basées ici. RTR ou encore AURA AERO qui fait un travail exceptionnel pour innover dans l'aéronautique."

Le meeting aérien se déroule samedi et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 17 euros pour les adultes, 15 euros avec une prévente et gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.