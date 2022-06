Le projet de réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris dévoilé ce lundi

Plus de verdure, plus de fraîcheur pour adapter le quartier au réchauffement climatique. Voilà les principes qui ont guidé Bas Smets, paysagiste belge, lauréat du concours lancé par la Ville de Paris pour le réaménagement du parvis et des abords de la cathédrale Notre-Dame. Son projet a été présenté ce lundi en présence de la maire Anne Hidalgo au pavillon de l'Arsenal.

Bas Smets présente son projet à la presse © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une lame d'eau ruissellera sur le parvis

130 arbres supplémentaires seront plantés, sur les côtés et à l'arrière de l'édifice, square Jean XXIII. "Là c'était facile, explique Bas Smets, on sait que plus d'arbres et plus de pelouse donnent plus de fraîcheur. Sur le parvis, étant donné que la crypte est en dessous, on ne peut pas planter d'arbre, on a donc dû réfléchir". Le principe d'un mécanisme utilisant les eaux de pluie a donc été retenu : en cas de canicule, une fine lame d'eau ruissellera sur la pente du sol vers le portail, puis sera récupérée par un caniveau. L'évaporation permettra de faire baisser la température de cet îlot de chaleur.

Un accueil visiteurs aménagé dans l'ancien parking souterrain

Autre point fort du projet : l'ancien parking situé sous le parvis sera transformé pour pouvoir accueillir les visiteurs. Architecte au sein de l'agence GRAU, Susanne Eliasson détaille : "On va démolir une dalle intermédiaire de manière à retrouver un grand volume intérieur, on a quatre mètres de hauteur sous plafond. On aura notamment des boutiques, des banques d'accueil, des salles de groupe, un café, une bagagerie et des sanitaires, tous les services essentiels qui manquent aujourd'hui au site". Cette promenade intérieure donnera aussi accès à la crypte archéologique et sera ouverte sur la Seine du côté du quai Maurice Carême.

Le coût total du projet s'élève à cinquante millions d'euros, qui seront entièrement portés par la Ville de Paris. Les travaux devraient commencer au second semestre 2024 pour s'achever trois ans plus tard. En attendant, les détails du projet font l'objet d'une exposition au pavillon de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement.