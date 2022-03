Raid Amazones : l'aventure solidaire au Sri Lanka pour deux Azuréennes

L'aventure au bout du monde pour deux Azuréennes courageuses et engagées ! Maud et Caroline participent à leur premier Raid Amazones, une course 100% féminine qui fête ses 20 ans cette année. Direction le Sri Lanka pour 6 jours d'épreuves sportives et d'actions solidaires auprès des enfants locaux.

Deux grands sourire et un enthousiasme contagieux. A quelques jours de s'envoler pour le Sri Lanka pour vivre leur premier Raid Amazones, Maud et Caroline donnent rendez-vous au bord du lac Saint-Cassien, où les deux amies terminent un entraînement de VTT. "On est deux casseroles en ébullition" rigole Caroline ! Après plus d'un an de préparation les deux Grassoises sont prêtes pour ces six jours d'aventure au bout du monde. Direction le Sri Lanka, à l'assaut du Rocher du lion pour les 300 équipes engagées (13 au 23 mars pour les premières, 27 mars - 6 avril pour les autres) pour les 20 ans du Raid Amazones cette année. Course à pied, VTT, canoë, tir à l'arc au menu des épreuves sportives. Pas de quoi faire peur à Maud, coach sportive dans la vie. "C'est vraiment au-delà du domaine sportif cette aventure. On veut vraiment se dépasser pour nous mais aussi pour la bonne cause !"

A l'assaut du Rocher du lion pour les 300 équipes du Raid Amazones - Dossier de presse Roses amazones

De l'aide matérielle pour les enfants sur place et financière pour une association de Grasse

Et en effet dans le sac à dos de Caroline, gérante de société, on trouve de l'aide matérielle pour des enfants sri lankais. "On a préparé des petites trousses de bienvenue où ils trouveront des objets pour leur facilité la vie quotidienne. On a aussi demandé à nos enfants de donner un jouet chacun pour les enfants sur place." Le Raid Amazones organise sur place des actions pour soutenir des associations locales engagées pour l'éducation des enfants. Maud et Caroline ont également choisi d'aider, avec cette aventure, l'association Les ptits doudous de l'hôpital de Grasse, créée en 2011 pour accompagner les enfants avant des opérations chirurgicales.

Maud et Caroline racontent leur rencontre Copier

Montrer l'exemple à nos enfants

Toutes les deux mamans, Maud et Caroline voient cette aventure 100% féminine et solidaire comme une source d'inspiration pour leurs enfants. "On a deux enfants chacune, en bas âges, ils sont en train de se construire et on veut leur montrer que si on fait des efforts et qu'on se donne les moyens on peut réaliser ses rêves ! C'est très important pour nous."

Caroline et Maud deux Grassoises engagées ! © Radio France - Maxime Bacquié

Les deux amies se sont rencontrées pendant la grossesse de Caroline. "Elle voulait suivre des cours de yoga prénatal et c'est pour ça qu'elle est venue me voir il y a deux ans," raconte Maud. "Et depuis on ne s'est plus quitté !" Baptisées les Roses Amazones, les deux Grassoises n'oublient pas leur ville, même à l'autre bout du monde. "On a choisi la rose en hommage à la ville de Grasse, la rose de Mai. Et c'est un nom qu'on gardera pour nos projets futurs ! C'est peut-être le premier Raid Amazones mais ce n'est pas le dernier," jure Caroline.

"Je m'attend à une aventure humaine extraordinaire" les Roses Amazones Copier

Tout savoir sur le Raid Amazones ICI