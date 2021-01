Certaines salles de sport restent ouvertes, comme Altissimo à Toulouse

Avec 2.500 mètres carrés de murs d’escalade, Altissimo Portet, en bordure d’autoroute au sud de Toulouse, est la plus grande salle du genre en France, ouverte seulement depuis le mois d’octobre. En dépit de la crise sanitaire, elle reste ouverte. Avec le coronavirus, seuls certains grimpeurs peuvent en profiter, à raison d'une vingtaine par jour. Ils représentent à peine 5% de la fréquentation habituelle explique le responsable Maxime Ravenel :

"On n'accueille que des personnes dites prioritaires, à titre médical, au tire d'un handicap, des professionnels de la montagne et de l'escalade, et des sportifs de haut niveau."

Et parmi les heureux grimpeurs du jour, Philippe. Son médecin lui a prescritune ordonnance et il revient pour la première fois depuis cet automne : "Il ne le fait pas par complaisance. J'avais un risque de me blesser en pratiquant un autre sport. Il ne délivrerait pas une ordonnance à n'importe qui." Ordonnance aussi pour Dorothée : "Je suis assise toute la journée, mes muscles en ont besoin, mon kiné n'en peut plus."

Dans la salle, une poignée d’autres grimpeurs, un groupe de patients de l’hôpital Marchand et un guide de montagne, eux aussi autorisés à faire du sport en salle. Loin d’être suffisant pour payer les cinq salariés et rembourser les 1,5 million empruntés pour construire la salle.

Qu’on ne s’y trompe pas, Altissimo subit la crise sanitaire de plein fouet. L’enseigne est toulousaine : 11 salles en France, mais bientôt plus que 10, la fermeture de celle de la salle de Lille serait imminente.