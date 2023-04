Ramsès et l'or des pharaons : découvrez les pièces incontournables de l'exposition

A exposition exceptionnelle, scénographie exceptionnelle : dès votre arrivée, vous serez accueilli par un film sur écran circulaire vous permettant de découvrir les principales dates de la vie de Ramsès II et les constructions pour lesquelles il est passé à la postérité notamment le temple d'Abu Simbel. Souvent qualifié de "roi des rois", Ramsès est surtout un pharaon hors norme : mort nonagénaire, il a régné 67 ans, a épousé Nefertari et de nombreuses autres qui lui ont donné 50 fils et 60 filles. C'est aussi parce qu'il a fait marquer son nom sur tous les monuments que son cartouche a fini par rendre possible la lecture des hiéroglyphes.

1. La tête de Ramsès ?

Après la projection, une première statue va vous accueillir. Les deux cartouches qui l'entourent affirment que c'est Ramsès II mais cette tête colossale en granit rose serait un réemploi. C'est à dire que Ramsès aurait réutiliser la statue d'un pharaon précédent qui lui ressemblait. C'est la première fois que cette œuvre est montrée hors d'Egypte.

2. Le cercueil d'un des décorateurs des tombes pharaoniques

Sennedjem était un artisan ouvrier qui travaillait sur les tombes de la vallée des rois. Dans l'exposition est reconstitué une partie de son tombeau. Au milieu de la deuxième bande, vous pouvez observer Sennedjem et sa femme en train de jouer à un jeu traditionnel égyptien, le senet. L'artiste représente ce qu'il espère vivre dans l'au-delà.

3. Des bijoux précieux

Il manque une seule chose dans cette vitrine : la momie sur laquelle était posés tous ces bijoux. Le masque en or était cousu dans le linceul. Tous les autres objets sont emballés et dissimulés entre les bandelettes de lin qui entourent la momie. Leur but : protéger le roi dans son voyage vers l'au-delà. Sur le large collier en or, un vautour protège le cou du roi en l'entourant de ses ailes. Chacun des doigts et des orteils est glissé dans un doigtier de protection en or.

4. Des animaux momifiés

Ces momies quittent l'Egypte pour la première fois. Elles ont été découvertes assez récemment. Ici, une momie de chat mais vous verrez également des momies de mangouste, de crocodiles, d'un lionceau et même des centaines de scarabées momifiés. Les Egyptiens vénéraient les animaux comme des représentations des dieux. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient beaucoup les animaux que les Egyptiens les momifiaient mais pour servir d'offrandes.

5. Le clou de la visite : le cercueil de Ramsès II

Cet élégant cercueil en bois na pas été le premier de Ramsès. Il a été enseveli dans un autre sarcophage mais 30 ans après sa mort, sa sépulture est pillée. Ce qui devait être un riche cercueil est vidé et la momie dépouillée de tous ses bijoux et autres trésors de son tombeau. Les prêtres décident de placer la dépouille de Ramsès dans un autre cercueil, en cèdre du Liban recouvert de dorures. Le sarcophage va rester caché pendant 3000 ans avec d'autres momies royales. La momie de Ramsès va être exposée dans le musée du Caire à partir de 1907. Mais en 1976, des champignons se glissent dans les vitrines du musée et commencent à s'attaquer à la momie. Elle va prendre l'avion et sera reçue en France comme un chef d'Etat pour être "soignée" au Musée de l'Homme. La légende raconte même qu'elle aurait été gratifiée d'un passeport diplomatique. Pendant que les chercheurs sauvent la momie en l'irradiant avec des rayons gamma, son cercueil est exposé au Grand Palais. Le commissaire de l'exposition Dominique Farout avait 16 ans à l'époque. Tellement impressionné, il revient huit fois admirer le sarcophage Aujourd'hui, c'est lui qui en est le gardien pour cette exposition à Paris.

