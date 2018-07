Déjà huit randonneurs morts et un disparu en Haute-Savoie depuis la fin du mois de juin. Les randonneurs sont parfois mal préparés et inconscients du danger. Alain Peker est accompagnateur en moyenne montagne à Valmorel en Savoie, il vous donne toutes les précautions à prendre avant de se lancer

Savoie, France

"Paradoxalement, les sentiers les plus faciles ne sont pas forcément les moins dangereux. On peut trébucher à chaque pierre et la chute peut être fatale" constate Alain Peker, accompagnateur en montagne depuis 30 ans alors qu'en en une dizaine de jours, huit randonneurs sont morts et un homme est porté disparu depuis lundi matin en Haute-Savoie.

Le professionnel rappelle quelques consignes de base pour profiter de la randonnée en sécurité.

Première chose à faire avant de partir, il faut prévenir vos proches de votre heure de départ et de votre itinéraire de randonnée.

Dans le sac du bon randonneur, il y a :

de quoi s'hydrater

de quoi se nourrir comme des fruits secs, concentrés en sucre pour l'énergie

un chapeau ou une casquette

de la crème solaire

une batterie externe pour les utilisateurs de GPS ou d'application mobile d'itinéraire ou une carte des sentiers de randonnée

un ou plusieurs vêtements chauds (une laine et un K-Way par exemple )

"Ça parait irréel de devoir prendre une laine avec cette chaleur mais en montagne, la température peut vite chuter et si on se perd, tous les vêtements permettant de résister au froid seront indispensables" rappelle Alain Peker

Alain Peker met aussi en garde les randonneurs sur la météo : "Regarder bien le temps qu'il va faire le matin avant de partir est essentiel. Le temps peut changer rapidement. En cas de pluie, l'herbe peut être particulièrement dangereuse car elle devient extrêmement glissante. S'il y a de l'orage, reportez votre sortie et si vous êtes à l'extérieur, évitez les sommets et les arbres."

Si vous sentez un risque, ne tentez pas le diable et faites demi-tour—Alain Peker, accompagnateur en montagne depuis 30 ans

En cas d'urgence, appelez le 112. Ce numéro d'appel d'urgence européen fonctionne sans carte sim dans votre portable et même si le réseau téléphonique est mauvais.

