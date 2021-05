Randonnée et course à pied : le tour du lac de Vassivière est programmé les 26 et 27 juin

Annulé l'an dernier à cause du coronavirus, le tour du lac de Vassivière aura lieu cette année. La 24e édition se tiendra le week-end du 26 et 27 juin. 500 participants peuvent s'inscrire à une classique de 23,4 km, une course de 9 km et une marche nordique de 26 km.