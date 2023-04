Randonnée : le festival Mille pas aux 1000 étangs fête ses 20 ans en Haute-Saône

Le festival de randonnée Mille pas aux 1000 étangs en Haute-Saône commence ce dimanche 16 avril à Faucogney-et-la-Mer. Quatorze randonnées sont proposées, de 5 à 20 kilomètres selon les profils avec deux randonnées semi-nocturnes. Mais surtout le festival fête son anniversaire cette année, ses 20 ans.

ⓘ Publicité

De quarante randonneurs à plus d'un millier par parcours

"Au début, je me souviens nous étions 40 randonneurs à la première rando à la Rosière puis après c'est monté au fil des années à 800, 1.000 et parfois 2.000 randonneurs par parcours", se souvient Yves Vuillemard, ex salarié de l'office de tourisme des 1000 étangs et l'un des deux créateurs de ce festival avec Gérard Aubry, son président en 2003.

Depuis 2003, les parcours sont plus nombreux et ont changé. "On savait que la randonnée était à la mode, là ça a pris une ampleur incroyable, je suis content" ajoute Yves Vuillemard. Cette année, le départ a lieu depuis Faucogney-et-la-Mer, berceau du festival. "Les première randos (10 et 20 kilomètres) sont un cadeau aux participants", sourit Jacques Vernier, bénévole du club Jeunesses sportives falconiennes.

"Il va falloir faire de petites ascensions. Les 20 km, il y aura 500 mètres de dénivelé positif et les 10 km il y aura 200 mètres de dénivelé aussi. On aura un panorama sur tout Faucogney, on passera un peu moins à côté des étangs mais la vue sera incroyable. D'expérience, une fois que les gens sont arrivés en haut, ils oublient qu'ils ont sué", conclut Jacques Vernier.

La participation est de deux euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.