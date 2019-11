Randonnée en Bourgogne : le GR de Pays Tour du Morvan mérite d'être élu le préféré des Français

Bourgogne-Franche-Comté, France

"Le Morvan : c'est un trésor quand on vit à Paris. Le premier massif montagneux à moins de deux heures de la capitale," explique Roxane l'animatrice de "Mon GR préféré". Le GR de Pays Tour du Morvan a été sélectionné parmi huit sentiers de randonnée par la fédération française de randonnée. Vous pouvez voter depuis le jeudi 31 novembre, jusqu'au 20 novembre, tous les jours !

Il faut quatre jours pour parcourir près de 80 kilomètres, du Lac des Settons pour finir au Mont Beuvray dans la Nièvre. En réalité ce GR fait partie du tour du Morvan de plus de 200 kilomètres qui passe par les quatre départements, dont la Côte d'Or vers les étangs de Champeau-en-Morvan. Pour le jeu il faut choisir un seul département, c'est pourquoi le morceau en Côte-d'Or n'y figure pas.

"C'est un lieu où l'on va quand on est fatigué nerveusement : un tour dans le Morvan ça redonne du peps," explique Danielle Lablé.

Danielle Lablé est la présidente du comité de la Nièvre de la fédération française de randonnée. Pour elle bien sûr on mérite de gagner ! Les atouts de ce GR, c'est d'abord sa variété, le fait qu'il soit accessible à tous même en famille. Et surtout, il offre une traversée de l'histoire depuis le lacs des Settons jusqu'au point final : le Mont Beuvray, "ses paysages, ses fouilles. C'est le charme des chemins ruraux des Morvan creux, bordés de feuillus, qui donnent envie de de ressourcer. C'est un lieu où l'on va quand on est fatigué nerveusement : un tour dans le Morvan ça redonne du peps," explique-t-elle.

Retrouvez le film réalisé sur le GR pays Tour du Morvan :

Des lots sont à gagner pour ceux qui votent .