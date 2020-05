Randonnée oui, escalade de plusieurs longueurs non: ce que que l’on peut faire (ou pas) en montagne

Puis-je désormais pratiquer mon sport favori et sous quelles conditions? Le guide d’une centaine de pages publié ce lundi par le Ministère des Sports y répond dans le détail, activités de montagne comprises. De manière générale, les sports individuels sont autorisés, sous réserve de respecter la distanciation physique qui peut varier selon les disciplines et les situations. Deux randonneurs qui se croisent en montagne devront rester à 1,5 mètres l’un de l’autre (priorité à celui qui monte) ; par ailleurs les groupes ne devront pas excéder 10 participants. Même chose en ski de randonnée, et pas question de s’arrêter trop longtemps au sommet !

Randonnée au-dessus du col de la Croix de Fer © Radio France - Lionel Cariou

L'alpinisme autorisé mais limité

Roche Faurio © Radio France - Lionel Cariou

Pour l’escalade en extérieur, ce sera 1,5 mètre de distance minimum entre chaque grimpeur qui devra par ailleurs utiliser son matériel personnel et préférer la magnésie liquide qui contient… une solution hydro-alcoolique. Seules les voies d’une seule longueur sont autorisées. En clair : pas de face Sud de la Dibona pour l’instant, il faudra encore patienter pour se lancer dans de grandes envolées verticales. La pratique de l’alpinisme, si elle est autorisée, est elle aussi limitée aux courses où les grimpeurs n’ont pas à se retrouver attachés à un même « relais », autrement dit regroupés à un même endroit, souvent exigu.

Les voies d'escalade de plusieurs longueurs... pas pour l'instant © Radio France - Lionel Cariou

La spéléologie devra aussi se faire en respectant les gestes barrières et des distances variables en fonction des situations - 1,5 mètre en « statique », 5 à 10 en phase «dynamique». Le parapente est de nouveau autorisé, de même que le canyoning où le nombre de participants peut varier de 3 à 10 (encadrement compris) selon la configuration du site. Et là aussi, la règle des 1,5 mètre est de rigueur. Enfin les préconisations en vigueur pour le cyclisme en général le sont aussi pour le VTT, à savoir une distance de 10 mètres minimum entre les pratiquants.

LES MESURES POUR CHAQUE DISCIPLINE