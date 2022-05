Raon l'Etape retrouve une librairie

Pendant le premier confinement, elles avaient dû fermer, avant finalement d'être déclarées comme commerce essentiel. Les librairies sont indispensables à la vitalité d'un centre ville.

Dans les Vosges, à Raon l'Etape, les 6 500 habitants en étaient privés depuis cinq ans. Mais il y a quelques semaines, un petit évènement s'est produit, une libraire s'est installée, avec l'aide de la municipalité.

Chloé Attlan a 25 ans, elle a bénéficié du soutien de la mairie raonnaise. "C'était compliqué de trouver un local à louer bien placé, et pas trop cher. Au final, la mairie a réussi à trouver cet emplacement parfait, en plein centre, avec le marché derrière tous les samedis matins.

"C'est un commerce plus qu'essentiel, qui démontre l'attractivité d'une commune. On lui a fait confiance et elle nous a fait confiance. _Une librairie, c'est un fondement pour la diversité de l'offre commerciale_" explique Benoît Pierrat.

La municipalité a proposé un loyer modéré à Chloé, afin de faciliter son installation.

Pour enrichir le service qu'elle rend à la population, Chloé va très bientôt ouvrir son site internet pour mettre en place notamment du click and collect.