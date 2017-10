Rapaces, la nouvelle grande expo du Muséum de Toulouse

Le Muséum de Toulouse consacre sa grande exposition annuelle aux rapaces. Du 11 octobre 2017 au 29 avril 2018 le public est invité à découvrir ces oiseaux qui fascinent, séduisent ou effraient. Des oiseaux qui inspirent aussi directement l'industrie aéronautique

Rapaces c'est à la fois l'intitulé et le thème de la grande exposition temporaire annuelle que propose du 11 octobre 2017 au 29 avril 2018 le Muséum de Toulouse. Apres l'ours, les bébés animaux, et l'expo "chats et chiens" c'est donc ces oiseaux que le Muséum a décidé de faire découvrir au grand public.

Dans le sous-sol du musée plusieurs dizaines de spécimens des différentes espèces de rapaces attendent les visiteurs. Diurnes ou nocturnes, de l'aigle au hibou en passant par les faucons, ces oiseaux mythologiques fascinent et intriguent l'homme depuis toujours.

"Les rapaces sont les seigneurs des airs"

Cette exposition est l'occasion de les découvrir dans leurs milieux naturels et de connaître leurs habitudes de vie explique Francis Duranthon le directeur du Muséum "mais aussi de decouvrir qu'ils font l'objet d études poussées de la part d'ingénieurs et de physiciens pour essayer de s’inspirer de leurs ailes et de leurs propriétés afin de mettre au point les ailes des futurs avions"

aigle chassant un lapin © Radio France - Luc Brisson

Le mot rapace vient du latin "rapax" qui signifie "ravisseur" et désigne des oiseaux carnassiers

expo Rapaces © Radio France - Luc Brisson

L'exposition permet même de survoler la chaîne des Pyrénées sur le dos d'un aigle