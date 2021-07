Rapprocher les livres des clients de la périphérie caennaise : une librairie ouvre à Verson

Dans l'ouest de l'agglomération caennaise, il n'y avait aucune librairie. Deux femmes, Pascale Colin et Sandrine Leroyer, ont donc décidé d'ouvrir "La Page Qui Tourne" à Verson pour rapprocher les livres des clients des communes périphériques, obligés jusqu'à présent de se rendre en centre-ville.

Première levée de rideau pour Pascale Colin et Sandrine Leroyer à Verson.

"Ça manquait à Verson." Voilà la phrase qui revient souvent dans la bouche des deux libraires comme dans celle des clients qui arrivent pour l'ouverture de la librairie "La Page Qui Tourne" à Verson ce samedi 10 juillet. C'est Pascale Colin qui est à l'origine du projet. Cette ancienne institutrice devenue bibliothécaire a enrôlé Sandrine Leroyer, aide familiale et bénévole en bibliothèque, pour ouvrir la librairie.

Les clients sont arrivés dès l'ouverture à 10 heures. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Amener la librairie en périphérie de la ville

En périphérie, "le livre est présent," indique Pascale Colin, "mais il est présent uniquement dans les grandes surfaces spécialisées, les grandes surfaces alimentaires, pas toujours sur commande et sans le service du libraire." C'est ce constat qui a donc mené à l'ouverture de "La Page Qui Tourne".

La librairie a ouvert dans la rue principale de Verson, 76 rue du Général Leclerc. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour Pascale Colin comme pour Sandrine Leroyer, il y a bien une clientèle pour ce commerce à Verson. "Les gens sont très enthousiastes," se réjouit Sandrine Leroyer, "ils passent devant la boutique, s'arrêtent, n'hésitent pas à passer la porte." D'ailleurs, certains avaient déjà passé leur commande avant même l'ouverture officielle de la librairie. C'est le cas de Marsha, cette Versonnaise apprécie l'arrivée de la boutique : "J'étais obligée d'aller en centre-ville et je n'aime pas commander en ligne donc souvent je faisais l'aller-retour uniquement pour un livre." C'est justement cette idée d'objet et de commerce de proximité que Pascale Colin voulait apporter : "On est en face de la boulangerie, les gens peuvent aller acheter leur livre en même temps que leur pain !"

La Page Qui Tourne vend aussi des jeux de société et la librairie devrait bientôt avoir son site internet.