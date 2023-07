Rassemblement de montgolfières à Chambley : Des Côte-d'Oriens vont tenter de battre le record du monde

C'est LE plus grand rassemblement de montgolfières dans le monde : la ville de Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle (région Grand Est) accueille depuis vendredi le Mondial Air Ballons (GEMAB), plus de 1.000 ballons et autant de pilotes venus de dizaines de pays, sans oublier la foule : 500.000 visiteurs attendus d'ici dimanche 30 juillet.

Pour le rassemblement mondial 2023 à Chambley, les deux Côte-d'Oriens ont fait fabriquer leur propre montgolfière "made in France" - Flight Academy

Parmi ces pilotes, des Côte-d'Oriens. présents pour la première fois. David Roussel co-dirige la Flight Academy, un centre de formation (au pilotage d'hélicoptère et de drones, entre autres) basé à Til-Chatel, il est pilote de montgolfière depuis seulement deux ans, et il va voler avec son collègue et ami Gérald Goulard pour la première fois lors de cet événement. Il nous raconte à quoi ressemble un vol d'une heure (la durée moyenne).

**"**On chauffe de l'air à plus de 60 degrés par rapport à l'extérieur et naturellement, on va monter. À l'extérieur, ça paraît grand. À l'intérieur, ça paraît très grand. La notre fait 3400 mètres cubes de volume intérieur. C'est une cathédrale. C'est très stable, c'est très calme. Toutes les personnes qu'on fait voyager avec nous sont généralement surprises. Effectivement, il y a une partie du vol qui est très très très serein parce que vous pouvez voler à l'altitude que vous voulez. Vous pouvez voler à 20 cm du sol comme à 1000 mètres. Pour moi, ce qui est le plus agréable, c'est de céder à la cime des arbres, à des endroits assez proches du sol pour bien observer la faune et la flore."

Mondial Air Ballons : la grande ligne

Trois kilomètres de montgolfières côte à côte

Ce dimanche, si la météo le permet, David et Gérald participeront à une tentative de record du monde. Un départ en ligne et simultané de 457 montgolfières : ***"*C'est haut en couleur, forcément, une montgolfière, c'est souvent coloré. Là, vous allez voir des montgolfières de formes, c'est-à-dire en forme de kangourou, en forme de tournevis, en forme de moto. Vraiment, vous allez avoir toutes les formes possibles inimaginables, plus toutes les montgolfières de couleurs et aussi haut en couleurs. Parce que 60 pays sont plus de 60 pays sont rassemblés. Donc c'est une fête haute en couleur. Si on atteint 457, on aura battu le record du monde. Le but étant d'avoir des montgolfières sur la même ligne qui partent en même temps. Donc ça représente pour indication à peu près trois kilomètres de montgolfières côte à côte."