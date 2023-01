Ratures Indélébiles d'Aurelle Gaillard & Camille K., en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

RATURES INDELEBILES d'Aurelle Gaillard & Camille K. - édité par Jungle

Pourquoi ça fait si mal ?

Juliette et Mathilde sont amies depuis toujours. En cette rentrée en 4e, Mathilde a des envies de popularité et un crush pour le beau Thomas. Elle se rapproche alors de Karine, qu’elle semble admirer plus que tout.

Juliette n’apprécie pas vraiment Karine, sa bande, et les airs rebelles qu’ils se donnent. Une incompréhension grandissante s’installe entre les deux amies.

Peu à peu, c’est un étrange mécanisme d’exclusion qui se met en place, jusqu’à ce qu’une photo de Juliette, à demi-nue, soit prise dans les vestiaires…

Les autrices

Aurelle Gaillard - scénariste

Après avoir étudié le théâtre, puis travaillé dans l’enseignement et la médiation culturelle, Aurelle Gaillard se lance dans l’écriture de scénarios de bandes dessinées (Le Royaume des licornes chez Kennes en 2020). Installée dans un atelier à Toulouse, elle passe désormais son temps à inventer des histoires intimistes, fantastiques, de science-fiction ou humoristiques.

Camille K. - illustratrice

Camille K. a 29 ans. Revenue au dessin après d’autres expériences professionnelles, elle a obtenu son diplôme de bande dessinée à l’ABD en 2018. Elle sort son premier album en 2020 (Les enfants trinquent chez Albin Michel) en tant qu’autrice complète puis, collabore avec Ingrid Chabbert pour l’adaptation Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris (sélection prix de la BD France Bleu 2022) chez Philéas en 2021.

