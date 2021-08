Rave de Redon : l'hippodrome réparé par des bénévoles pour le retour des courses hippiques

Une soixantaine de bénévoles de la société des courses hippiques de Redon (Ille-et-Vilaine) ont réparé, pendant plus d'un mois, les dégâts suite à la rave-party du 19 juin. Le retour des courses hippiques a lieu ce dimanche 15 août à partir de 14h30

"Ça commence à bien faire, il va falloir que ça s'arrête ! On ne s'attendait pas à tout ça mais on va mettre les bouchées doubles." Le président de la société des courses hippiques de Redon (Ille-et-Vilaine), Patrick Rochard, s'active pour remettre en état l'hippodrome avec une soixantaine de bénévoles. La première course hippique de l'année a lieu ce dimanche 15 août. Les dégâts de la rave-party de Redon, le 19 juin dernier, sont estimés à 22.000 euros.

Des arbres tombés lors de la tempête Alex l'année dernière

Le président de la société des courses hippiques de Redon liste les dégradations après la rave-party, lorsque des centaines de teufeurs ont envahi le terrain : 372 mètres de clôtures, 60 mètres de lices, un bâtiment technique endommagé "dans lequel ils ont pris des parpaings". Ces parpaings devaient servir à reconstruire un bâtiment endommagé lors de la tempête Alex, en octobre 2020. "Là, déjà, on avait eu des dégâts, avec des arbres tombés sur des lices, on a eu 30 mètres de lices à réparer."

Une soixantaine de bénévoles se sont relayés quotidiennement depuis la rave-party pour préparer l'hippodrome en vue du retour des courses. © Radio France - Maxime Glorieux

La mairie de Redon a prêté des barrières pour remplacer temporairement le grillage. "On est obligés de mettre des barrières car on n'aura pas le temps de refaire ça à neuf", regrette Patrick Rochard. Une entreprise s'occupera du nouveau grillage, ce qui représente un budget supplémentaire alors que la tour des commissaires vient d'être terminée pour un total d'environ 50.000 euros. Mais la société des courses hippiques de Redon peut compter sur la soixantaine de bénévoles venus en aide pour les réparations. Sur le rond-point qui mène à l'hippodrome, deux bénévoles installent la signalétique "parce qu'on ne sait pas qu'il y a un hippodrome, sauf depuis la rave-party..." Au même moment, le président ramasse à la main l'herbe fraîchement tondue pour que la pelouse soit belle à l'image : des caméras vont filmer les courses.

Moins de spectateurs à cause du pass sanitaire ?

Huit courses sont prévues ce dimanche 15 août à partir de 14h30, avec une petite restauration sur place. Les chevaux viennent du grand ouest, notamment de Normandie et de Mayenne. Le prochain rendez-vous sera la fête des courses le dimanche 5 septembre avec des structures gonflables pour les enfants. Le pass sanitaire est obligatoire pour ces deux évènements. Patrick Rochard s'attend à une baisse de 20% de fréquentation par rapport à l'année dernière.