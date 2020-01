Raviolis ? Des conseils pour fêter le nouvel an chinois

Le nouvel an chinois perturbé en Chine par l'épidémie liée au coronavirus. Mais elle reste une fête très populaire, avec un engouement dans le monde entier. Mais comment fêter dignement le nouvel an chinois? Nous avons posé la question à Lin Xue, responsable de la section Chine à l'Emba.

Finistère, France

Le nouvel an chinois perturbé en Chine par l'épidémie liée au coronavirus. Mais elle reste une fête très populaire, avec un engouement dans le monde entier. En France, les rayons des grandes surfaces montrent un engouement certain. Mais comment fêter dignement le nouvel an chinois? Nous avons posé la question à Lin Xue, responsable de la section Chine à l'Emba, la Business school de Quimper.

On prépare des raviolis avec toute la famille

"Ici en France, si on respecte l'heure de Pékin, on fêtera le nouvel an ce week end Il y a beaucoup de traditions et de coutumes. On s'achète de nouveaux habits, on affiche le caractère" bonheur " sur la porte de sa maison en caractère rouge, maison que l'on nettoie à fond pour accueillir les invités et les proches. On prépare les raviolis avec toute la famille, la veille. Et on les mange au moment du passage d'une année à l'autre !

Des animations à l'Emba à Quimper

Des animations et ateliers sont prévus ce dimanche de 10h à 18h avec une conférence du chanteur sino-français Dantès. Il proposera un concert pour clôturer la journée. Il y aura aussi une pièce de théâtre préparée par l'école Saint-Corentin de Quimper et écrite par nos étudiants. Ce samedi, des animations étaient aussi proposées à Brest aux Capucins par l'institut Confucius.

Des inquiétudes liées au coronavirus

Des étudiants de l'Emba doivent partir en Chine dans un mois. L'école est donc particulièrement attentive à l'évolution de l'épidémie liée au coronavirus.