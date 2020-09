"Raymond Poulidor reste une source d'inspiration" dit le directeur du Tour de France Christian Prudhomme

Confiné, Christian Prudhomme regardera le Tour de France à la télé ce jeudi, enfin entre deux interviews ! Le directeur de la Grande Boucle est très sollicité pour parler de Raymond Poulidor, à l'honneur avec cette 12ème étape Chauvigny-Sarran, via St-Léonard-de-Noblat.

Le message "Merci Poupou" s'affiche partout sur ce Tour 2020, et surtout ici à St-Léonard-de-Noblat

Cela ne lui était pas arrivé depuis le début années 2000, époque où il commentait le Tour pour France Télévisions : Christian Prudhomme suit la 12ème étape Chauvigny-Sarran devant son poste ! Tout en donnant des interviews à de nombreux médias, tout particulièrement aujourd'hui."J'ai rendez-vous par exemple avec la chaîne allemande ARD cet après-midi pour parler de Raymond Poulidor", expliquait-il sur France Bleu Limousin à 7h45.

Poupou "a fait son 1er tour en 1962, il était encore avec nous l'an dernier, et nous avions fêté ses 80 ans en 2016 à St Léonard", se souvient le patron de la Grande Boucle, alors forcément, "il nous manque", dit-il, "sa bonhomie, son humour, son palmarès nous manquent". Christian Prudhomme ajoute aussi un trait qui l'a marqué chez le champion limousin, "ses mains formidables de paysan qui savait où étaient ses racines".

Sa bonhomie, son humour nous manquent !

Mais Raymond Poulidor inspire encore les jeunes coureurs du Tour ? Sans conteste pour le directeur de la course, qui cite notamment Julian Alaphilippe, "d'autant plus avec cette étape qui convient très bien à son profil, et qu'il a reconnue !"