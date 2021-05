Recette et saveurs d'Orléans métropole : un livre pour découvrir la région dans nos assiettes

Valoriser Orléans, sa région... et sa richesse culinaire, voilà l'objectif du livre Recettes et saveurs d'Orléans métropole. Promu par la métropole et l'office de tourisme d'Orléans, le livre a été réalisé pendant le troisième confinement par une vingtaine de chefs loirétains. Entre recettes traditionnelles ou revisitées, sucrées, salées, ou les deux, c'est tout le Val-de Loire qui se retrouve dans nos assiettes.

Une vingtaine de chefs loirétain a confectionné une recette dans ce livre © Radio France - Cécile Da Costa

"Par chez nous, on a beaucoup de saveurs, dans chaque coin du département on a des produits différents", explique Catherine Delacoute, cheffe cuisinière au restaurant Le Lancelot à Chilleurs-aux-bois. Dans ce livre, elle et son chef pâtissier, Pascal Andrey, revisitent le fameux Pithiviers. "Mon dessert tourne autour des saveurs du Pithiviers, ma région", poursuit la cheffe. "J'y ai incorporé des amandes, et les fruits du verger : la pomme et la poire. On l'a créé sous forme de tartelette."

Si on vous demande un plat emblématique de l'orléanais ou même de la région Centre, c'est compliqué - Christophe Hay, chef étoilé

Dans chaque recette, les chefs mettent en avant des produits de saison et locaux. Le but, privilégier les circuits courts. Forcément dans ce livre, la reine, c'est l'asperge puisqu'elle est de saison au mois de juin. Les poissons de Loire et les fraises sont aussi mis en avant.

"La motivation derrière ce livre, c'est de fédérer la restauration sur Orléans et sa métropole", raconte le chef doublement étoilé Christophe Hay. "C'est aussi fédérer toutes les petites richesses qui sont tout autour de nous." Des richesses bien souvent méconnues.

Christophe Hay et Marie Gricourt, chefs cuisiniers lorétains, proposent un plat à base de poisson de la Loire © Radio France - Cécile Da Costa

"Si demain on vous demande un plat emblématique de l'orléanais ou même de la région Centre, c'est compliqué", poursuit Christophe Hay, chef de La maison d'à côté à Montlivaut. "C'est là où il va falloir qu'on travaille tous ensemble." Pour lui, la richesse principale de la région, c'est la Loire. "On a ces poissons d'eau douce qui sont tous magnifiques, et il faut casser ces clichés des arrêtes, des poissons vaseux ou terreux."

Avec Marie Gricourt, la cheffe de son second restaurant loirétain, La table d'à côté, il propose alors une recette de sandre à la vapeur de sous-bois, avec des petits-pois et sauce au vin de pissenlit. "Le livre reste accessible, les recettes sont très simples", précise Christophe Hay.

Un chemin des gastronomes

Pour Sabine Brochard, propriétaire du restaurant Vert di vin à Orléans, la cuisine de la région, c'est d'abord des couleurs et des textures. "C'est beaucoup de rouge et de rose au travers de la fraise, la framboise, le cassis, le coquelicot ! C'est aussi la gourmandise, le sucré, ce côté un peu tapissant sur la langue, l'onctuosité", décrit-elle.

Sabine Brochard est propriétaire du restaurant Vert di vin à Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

A la fin du livre, une carte permet de localiser les restaurants des chefs participants. "Le chemin des gastronomes" mélange lieux touristiques et lieux de restauration pour associer voyage et cuisine. Cette carte pourra ensuite être développée avec de nouvelles adresses. Si le livre séduit ses lecteurs, un second tome pourrait paraître.

Recettes et saveurs d'Orléans métropole est en vente à l'office de tourisme, place du Martroi à Orléans, et sur leur site internet (27 euros).