Recherche figurants punks et rocks pour un film à Brest avec Virginie Efira

Qui veut tourner avec Virginie Efira ? La production du film "Rodéo" recherche des figurants sur Brest et alentours pour ce long métrage mettant en scène l'actrice belge mais aussi Ariéh Worthalter, entre le 17 janvier et le 4 mars.

Le film raconte l'histoire de Sylvie (Virginie Efira) maman solo qui vit à Brest avec ses deux enfants. Elle se voit retirer la garde de l'un d'eux, resté seul dans l'appartement lors de l'explosion d'une friteuse. L'enfant est grièvement brûlé, sa mère qui travaillait tard à ce moment, se bat pour retrouver sa garde.

Esprit rock, punk tatouages, piercings, dreads

La production recherche des hommes et des femmes (plus de 16 ans), de toutes origines : "Esprit Rock, Punk : Tatouages, piercings, cheveux colorés / rasés / bigarrés / dread / crète…et look excentriques bienvenus !"

Scènes de concerts

On apprend aussi que "plusieurs scènes de concert punk seront tournées" et que la réalisatrice est "issue du documentaire et sera très sensible à la véracité des profils proposés." D'où également un appel aux intermittents, "n’hésitez pas à préciser si vous avez besoin de cachets".

Pour candidater, il faut envoyer à la directrice de casting ses coordonnées et deux ou trois photos "en pied et en format portrait naturelles, en couleur et sans filtre".