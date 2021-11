Mohamed Mbougar Sarr reçoit le prix Goncourt 2021 pour son roman "La Plus secrète Mémoire des hommes"

Le prix Goncourt 2021 a été attribué ce mercredi 3 novembre au romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son roman "La Plus secrète Mémoire des hommes", édité chez Philippe Rey. La cérémonie s'est déroulée à Paris, au restaurant Drouant, dans le 2e arrondissement. Il s'agit du plus prestigieux et du plus ancien des prix littéraires en France. Quelques minutes plus tard le prix Renaudot a été décerné à l'autrice Amélie Nothomb pour "Premier sang", aux éditions Albin Michel.

Le prix Goncourt pour un thriller historique

"La plus secrète mémoire des hommes", est le quatrième roman de l'auteur sénégalais de 31 ans. Il revisite les liens entre la fiction et la vérité, s'inspirant de l'écrivain Yambo Ouologuem, prix Renaudot en 1968. Le récit suit la vie d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris. Ce personnage nommé Diégane Latyr Faye se retrouve bouleversé par la découverte d'un livre paru en 1938 et décide d'enquêter sur le récit qui se cache derrière ce roman. Cette quête l'emmènera sur les traces de l'auteur T.C. Elimane, au Sénégal, puis en Argentine, à Amsterdam et à Paris.

En remportant ce prix, le lauréat est promis à d'importants tirages. Techniquement le Goncourt ne reçoit qu'un chèque de dix euros, mais les retombées en termes de ventes sont sans commune mesure. Le Goncourt 2020, Hervé Le Tellier, avait ainsi remporté un franc succès l'an dernier, son roman "L'Anomalie" avait atteint le million d'exemplaires, selon son éditeur Gallimard. Cette barre symbolique, plutôt rare, avait été franchie grâce à un nouveau tirage de 20.000 exemplaires.

Quatre romans en lice pour le Goncourt

Quatre auteurs finalistes étaient en lice pour le prix Goncourt 2021 :

Christine Angot avec "Le Voyage dans l'Est" (Flammarion), déjà récompensé du prix Médicis

Sorj Chalandon avec "Enfant de salaud" (Grasset)

Louis-Philippe Dalembert avec "Milwaukee Blues" (édition Sabine Wespieser)

