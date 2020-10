Reconfinement : "Des conséquences gravissimes" pour Europa-Park, estime le propriétaire du parc

"Le constat est amer" avoue le propriétaire du parc d'attractions Europa-Park et de Rulantica. Roland Mack digère mal l'annonce d'un reconfinement dès ce vendredi. "Les conséquences sont gravissimes" estime-t-il.

Les décorations d'Halloween avaient été installées au début du mois au parc d'attractions Europa-Park, situées à Rust, en Allemagne. Elles auront finalement peu servies : le parc est contraint de fermer ses portes face à la hausse des contaminations de Covid-19. Tous les restaurants, bars, cafés et établissements de loisir ou de sport vont fermer dès lundi en Allemagne et jusqu'au 30 novembre.

"Un nouveau confinement vient impacter très durement notre entreprise. _Les conséquences sont gravissimes pour Europa-Park_, nos hôtels, nos restaurants et l'univers aquatique Rulantica", déplore le propriétaire Roland Mack, dont une grande partie de la clientèle est française. "Le constat est amer, surtout qu’il est prouvé que ni les hôtels, ni les restaurants, ni les parcs de loisirs et les parcs aquatiques ne sont des vecteurs de transmission du virus".

Pour nous, cette décision est surprenante car nous nous avions confiance en l’assurance donnée par les instances politiques qu’il n’y aurait pas de nouveau confinement" - Roland Mack, propriétaire du parc d'attractions Europa-Park

Europa-Park, Rulantica et l’ensemble du Resort fermeront leurs portes à partir du 2 novembre jusqu’au 30 novembre inclus. "Nous espérons que la fermeture se limitera à cette période restreinte, et qu’ensuite nous pourrons à nouveau accueillir nos visiteurs dans le cadre de notre protocole d’hygiène strict et performant", espère Roland Mack.

"Nos réserves fondent à vue d’œil", avoue également Roland Mack. "Je crains que de nombreux hôtels et restaurants ne puissent faire face à de nouvelles fermetures. De nouvelles aides publiques sont indispensables pour sauver ce secteur essentiel. Le secteur du tourisme compte en effet des centaines de milliers d’entreprises, et plus de trois millions d’emplois en Allemagne", conclut le propriétaire.