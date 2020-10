Reconfinement : le Festival du film de Sarlat est annulé en Dordogne

Après l'annonce d'un nouveau confinement en France, le Festival du film de Sarlat est annulé. Prévu entre le 10 et le 14 novembre, le Rex à Sarlat devait accueillir des lycéens, des réalisateurs et des acteurs comme Pierre Niney.

Il n'y aura pas de Festival du film de Sarlat en 2020. L'édition prévue du 10 au 14 novembre est annulée annoncent les organisateurs ce jeudi 29 octobre à cause du reconfinement. Le président du festival, Pierre-Henri Arnstam se dit "déçu et triste" sur France Bleu Périgord mais le confinement entraîne "l'interdiction de se rassembler et la fermeture administratives des cinémas, dans ces conditions il est impossible de maintenir le festival".

Une première en 29 ans de Festival

Huit films étaient en compétition :

- les 2 Alfred de Bruno Podalydès

- Boîte noire avec Pierre Niney

- Un Triomphe d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad

- Comment je suis devenu un super-héros avec notamment Pio Marmaï

- le Discours de Laurent Tirard

- Médecin de nuit d'Elie Wajeman

- Si le vent tombe de Nora Martirosvan

Le réalisateur Bruno Podalydès mais aussi l'acteur Pierre Niney ou encore Vincent Macaigne étaient attendus à Sarlat pour présenter leurs films. La programmation du Festival prévoyait également la diffusion de films de Steven Spielperg dont le long-métrage "Ready Player One" est le film sujet du bac pour les lycéens en option cinéma.