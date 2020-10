Reconfinement : les salons de coiffures pris d'assaut à Amiens

La France se reconfine, et les coiffeurs ont dû fermer dès ce jeudi soir. A Amiens, les coiffeurs ont été pris d'assaut pour le dernier jour d'ouverture. Les clients qui ont voulu se faire rafraîchir la coupe avant le confinement ont pris rendez-vous in extremis. Alors pour satisfaire tout le monde, certains coiffeurs ont ouvert un peu plus longtemps ce jeudi. Le salon de Laure Empereur, rue de Beauvais à Amiens, est resté ouverte trois heures de plus.

"C'est le grand rush. Depuis ce (jeudi) matin, ça n'arrête pas, on reçoit sans arrêt des appels de clients qui veulent se faire refaire leur coupe avant le confinement. On a rappelé nos clients qui avaient pris rendez-vous demain et après demain (...) Les clients demandent des couleurs et il y aussi beaucoup d'hommes qui voulaient refaire leur coupe pour éviter la tondeuse", explique la gérante.