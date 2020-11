Reconfinement : marché de Noël à Mayenne annulé, celui à Laval est maintenu pour l'instant

Les organisateurs du marché de Noël à Mayenne ont décidé de tout annuler en raison de l'épidémie de Covid-19 et du confinement. La municipalité de Laval prendra, pour sa part, une décision début décembre quand le gouvernement annoncera la prolongation ou la fin du confinement.

12.000 visiteurs s'étaient pressés l'an dernier pour aller au marché de Noël de Mayenne. La fête est annulée cette année à cause de l'épidémie de Covid et du confinement qui pourrait se prolonger au-delà du 1er décembre. Le rendez-vous, avec une trentaine d'exposants quai de la République, devait se tenir les 4,5 et 6 décembre. "Impossible de réunir autant de monde en toute sécurité" expliquent, la mort dans l'âme, les organisateurs.

Le marché de Noël de Laval est, lui, pour l'instant maintenu. 4 week-ends d'affilée en décembre, les chalets, une vingtaine au total, seront installés Cours Clémenceau et Place du 18 juin. Mais son maintien dépend en fait du confinement. La municipalité prendra une décision en fonction des décisions du gouvernement et de l'évolution de la crise sanitaire. Le lancement surprise des Illuminations, dans la semaine du 23 au 27 novembre, est, lui, reporté en décembre, si c'est possible !