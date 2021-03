Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame : la qualité des chênes sarthois choisis louée par deux ministres

Il y avait une agitation peu habituelle en forêt de Bercé (Sarthe), ce vendredi 5 mars. Et pour cause : la "forêt cathédrale", comme on l'appelle pour la taille de ses chênes, recevait la visite de deux membres du gouvernement. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie étaient présents pour marquer officiellement le premier chêne qui sera prélevé pour servir à la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite dans un incendie le 15 avril 2019.

Le fruit d'une gestion particulière depuis 15 générations

Au total, ce sont donc huit chênes qui seront coupés dans cette forêt. Ils serviront précisément à réaliser le tabouret de la flèche, c'est-à-dire le socle sur lequel sera posé la future flèche. S'ils ont été sélectionnés dans la forêt de Bercé, c'est parce qu'elle est gérée depuis plusieurs siècles en futaie régulière, c'est-à-dire que les forestiers sélectionnent les meilleurs arbres dès leur plus jeune âge. Cela leur permet d'en faire des arbres d'exception, privilégiant ainsi la qualité à la quantité. Et c'est la plus ancienne forêt à pratiquer ce mode d'exploitation, ce qui permet d'avoir des arbres de 230 ans d'une qualité exceptionnelle pour reconstruire la flèche.

Le premier chêne qui sera coupé en forêt de Bercé (Sarthe) pour reconstruire le tabouret de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été officiellement marqué, le 5 mars 2021. © Radio France - Clémentine Vergnaud

"Ce sont des siècles de travaux faits par des sylviculteurs, des agents forestiers. Ces générations, il y a plusieurs siècles, ne savaient pas forcément pourquoi elles faisaient cela, quelle allait être la finalité de leurs travaux. Aujourd'hui, c'est à ces 15 générations que nous rendons hommage en saluant la qualité de leur travail et leur savoir-faire", a expliqué Julien Denormandie. "Les hommes qui ont planté les arbres qui nous entourent étaient sans doute loin de penser que leur geste trouverait son aboutissement dans ce projet de réhabilitation de Notre-Dame", a abondé Roselyne Bachelot.

Des chênes qui ne doivent pas être.... trop droits

Malgré leur exceptionnelle qualité, les chênes de la forêt de Bercé ont quand même dû répondre à des critères stricts pour pouvoir rejoindre dans le futur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ainsi, ils devaient mesurer environ 26 mètres, avoir un diamètre au sol d'1,30 mètre et que ce diamètre soit relativement régulier sur toute la hauteur de l'arbre. Enfin, dernier critère : ils ne devaient pas être.... trop droits ! En effet, le tabouret va supporter le poids de la flèche de la cathédrale. Les architectes estiment donc que les bois doivent être légèrement courbés afin que le poids de la flèche les aplanissent dans le temps, sans que cela forme un creux.

Le premier chêne qui sera prélevé en forêt de Bercé (Sarthe) pour servir à la reconstruction du tabouret de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 5 mars 2021. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Prochaine étape pour ces chênes : l'abattage la semaine du 8 mars. Le sciage, lui, n'aura lieu qu'au second semestre 2021. Les morceaux seront ensuite stockés pour séchage pendant 12 à 18 mois. Le transport vers les ateliers des charpentiers n'aura lieu qu'à la fin de l'année 2022 ou au début début de l'année 2023. Au total, 1.000 chênes vont être nécessaires pour reconstruire la flèche et les charpentes du transept de Notre-Dame. Ils seront tous offerts à l'office public qui gère la restauration, soit un don d'1 million d'euros. Les huit chênes de Bercé vont servir à faire le tabouret et valent 10.000 euros chacun.