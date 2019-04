Reconstruction de Notre-Dame de Paris : le Puy-en-Velay et Aiguilhe reversent des bénéfices touristiques

Les villes du Puy-en-Velay et d'Aiguilhe (Haute-Loire) vont reverser un euro sur chaque billet vendu pendant le weekend de Pâques pour accéder à la statue de Notre-Dame de France et au rocher Saint-Michel, afin d'aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le Puy-en-Velay, France

Les collectivités locales se mobilisent à leur manière pour contribuer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui a gravement endommagé la célèbre cathédrale. Au Puy-en-Velay et à Aiguilhe, cela passe par le tourisme. Les maires de deux communes de Haute-Loire ont annoncé jeudi que pendant tout le weekend de Pâques (samedi 20 avril, dimanche 21 et lundi 22), sur chaque billet vendu pour accéder à la statue de Notre-Dame de France et au rocher Saint-Michel, un euro sera reversé pour la reconstruction de la cathédrale parisienne.

Un euro reversé par visite au rocher et à Notre-Dame de France ce weekend

"Comme au Puy, on a à Aiguilhe un site à la fois religieux - puisque c'est une chapelle au sommet de notre rocher - et touristique et culturel qui accueille 75 à 80.000 visiteurs par an", détaille le maire d'Aiguilhe, Michel Roussel. Le premier élu explique que de ce fait, sa commune est sensible à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Pour nous il y a une symbolique supplémentaire", poursuit le maire, "puisqu'on a lancé une souscription en juillet 2018 pour un chantier de restauration des 268 marches en pierre qui montent jusqu'à la chapelle". La barre des 20.000 euros a été franchie pour cette souscription, qui se poursuit par le biais de la Fondation du patrimoine (l'objectif est d'atteindre près de 165.000 euros). Michel Roussel conclut, "à partir du moment où ça marche pour nous, il faut aussi que ça marche pour d'autres, c'est une logique de renvoi d'ascenseur".

Pendant tout ce weekend de Pâques donc, pour chaque billet vendu pour accéder en haut du rocher et visiter la chapelle (3,5 euros), un euro sera reversé à la Fondation du patrimoine pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Même principe pour les billets d'accès à la statue de Notre-Dame de France au Puy-en-Velay (4 euros).