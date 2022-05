Record de fréquentation sur les deux week-ends du Grand Prix de Pau

Le retour du Grand Prix de Pau aura été une réussite, après deux ans d'absence à cause du covid. Du 6 au 8 mai puis du 20 au 22 mai, les courses automobiles ont drainé environ 160 000 visiteurs en comptant à la fois le Grand Prix Moderne et le Grand Prix Classique, un record.

Jamais le Grand Prix de Pau n'avait connu une telle affluence ce mois de mai 2022. Grâce à une météo favorable, et un effet manque dû à l'absence de l'événement pendant deux ans de covid, ce festival des courses automobiles a attiré environ 160 000 visiteurs, sur le bord des pistes et tout autour du circuit. Record battu pour le Grand Prix de Pau, qui dépasse le pic de fréquentation enregistré en 2017.

"Plus de deux fois la population de Pau"

Dans le détail, le Grand Prix Moderne, du 6 au 8 mai, aura attiré en tout un peu plus de 100 000 personnes, dont environ 55 000 entrées payantes. Le Grand Prix Classique deux semaines après, du 20 au 22 mai, a rassemblé 60 000 visiteurs, dont plus de 35 000 qui ont payé un billet pour accéder aux tribunes ou aux paddocks, là où patientent les voitures.

Une fréquentation exceptionnelle qui confirme l'attachement du public pour ces courses automobiles emblématiques. Un Grand Prix qui aura attiré à la fois des passionnés de courses et de voitures, mais aussi des familles, et un public plus populaire, ainsi que de jeunes visiteurs attiré par la dimension festive des animations autour du circuit. De quoi enthousiasmer les élus responsables de l'événement. "160 000, c'est plus de deux fois la population de Pau !" s'est extasié Eric Saubatte, l'adjoint aux sports de la mairie de Pau et élu en charge du Grand Prix.

Retour post-covid très réussi

"Il y avait un manque du Grand Prix" explique l'élu. "Et pas que pour les Palois. On a vu des visiteurs de toute la région, de toute la France, mais aussi des Espagnols, des Anglais, et pour la première fois des Américains". L'engouement autour du Grand Prix cette année s'explique selon lui par son absence pendant deux ans en raison de la pandémie. Le retour de l'événement aura attiré du monde en manque de ce rendez-vous automobile.

Ce très bon bilan inspire les organisateurs, qui parlent de "renaissance du Grand Prix de Pau ", en le comparant presque aux 24h du Mans, et planchent déjà sur la prochaine édition de 2023.

Le Grand Prix Classique en images

Le deuxième week-end du Grand Prix aura attiré un public familial, en raison de la dimension "exposition" des courses de voitures anciennes. Entre le 20 et le 22 mai, davantage de visiteurs se sont pressés dans les paddocks pour admirer les bolides.