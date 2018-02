Bayonne, France

L'affiche des prochaines fêtes sera révélée mardi prochain à la mairie de Bayonne. Mais vous avez encore jusqu'à dimanche inclus pour voter.

Il vous faut trancher entre cinq affiches dessinées par Flora Roliers, Perrine Honoré, Glwadys Esnault, Claude Davancens et Aurore Brunet. Depuis plusieurs semaines on peut les admirer dans une des salles du musée Basque. Les admirer et voter ensuite. Pour cela, des ordinateurs sont à votre disposition dans le musée ou sur le site de Bayonne.

Les avis de visiteurs de Bayonne et Anglet

Les avis divergents des votants autour des cinq affiches présélectionnées Copier

Les avis de visiteurs de Tarbes et Bordeaux

Les avis de votants Bayonnais Copier

Record de participation pour ce vote

Mais deux jours avant la clôture du scrutin, vendredi, un premier record est battu, celui du nombre de votes. Du jamais vu ! Vendredi matin on atteignait déjà 10 838 votes. L' an dernier (deux jours également avant la fin du vote) 7991 votes étaient enregistrés. En 2016 : 6653.

Yves Ugalde, adjoint au maire de Bayonne en charge de la culture, voit un signe dans ce plébiscite :

L'avis de Yves Ugalde face au record de participation Copier

A voté ! © Radio France - Jacques Pons

Clôture du scrutin dimanche après midi avant la proclamation de l'affiche la plus plébiscitée mardi prochain à la mairie de Bayonne et sur les sites bayonne.fr et fetes.bayonne.fr

