Record battu aux enchères pour un tableau de l'aveyronnais Pierre Soulages

Une oeuvre de Pierre Soulages a battu un record aux enchères chez Sotheby's à New York. Elle a été vendue plus de 20 millions de dollars.

PATRICE THEBAULT / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE VIA AFP

Une œuvre de l'aveyronnais Pierre Soulages a été mise aux enchères chez Sotheby's, à New York, et a battu un record ce jeudi 17 novembre. Intitulée "Peinture" (195x130cm), datant de 1961, elle était estimée entre 8 et 12 millions de dollars.

Record battu

La toile a finalement été vendue 20,2 millions de dollars. (17,8 millions d'euros environ). Un record, puisque jusqu'à présent, l'œuvre la plus chère du peintre avait été adjugée à plus de neuf millions d’euros. Le tableau de Pierre Soulages, qui avait passé plus de 30 ans dans une collection privée, correspond à la période rouge de l'artiste, né à Rodez en 1919, connu pour sa maîtrise du noir. Sa vente a été conclue après une "bataille haletante entre plusieurs acquéreurs dans la salle de Sotheby's et au téléphone", raconte l'AFP.

Pour cette toile rouge et noir, c'est une "technique tout à fait différente de raclage, qui révèle des sous-couches de peinture, et qui crée un clair-obscur saisissant et très puissant", explique Michel Hilaire. "On n'est pas du tout dans la technique des Outrenoirs", poursuit-il. Une toile très similaire et de la même époque a été exposée au musée Fabre à Montpellier.

L'autoportrait de la légendaire peintre mexicaine Frida Kahlo a "Diego y yo" ("Diego et moi", 1949), a également battu un record lors de cette vente américaine.

