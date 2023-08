Record d'affluence au Musée de la bande dessinée à Angoulême

755 entrées enregistrées en milieu d'après-mercredi ce mercredi aux caisses du Musée de la bande dessinée à Angoulême. Pour la deuxième journée consécutive, la fréquentation des chais Magelis a dépassé les 700 entrées, et les files d'attente étaient impressionnantes dans les escaliers à l'entrée du bâtiment. Les expositions sur Naruto et sur Titeuf attirent la grande foule. Les vacanciers bédéphiles n'hésitent pas à traverser la France pour venir à Angoulême, et les conditions météo (vents forts et averses ce mercredi en Charente) incitent les touristes à trouver refuge à l'intérieur. C'est ce que les professionnels du tourisme appellent "les offres parapluie", idéales pour se mettre à l'abri des intempéries.

ⓘ Publicité

Le musée de la bande dessinée, installé dans les "Chais Magelis" à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

loading