Saint-Priest-Ligoure, France

Le record annuel pourrait une nouvelle fois tomber sur le site médiéval de Chalucet visité par plus de 15 mille personnes entre début avril et fin juillet. Les efforts consentis depuis la prise en main par le conseil départemental de la Haute-Vienne en 1996 semble porter leurs fruits. Un site valorisé au fil du temps. Après la partie basse, le village de chevaliers, où de nombreux objets ont été découverts, des ouvriers poursuivent la consolidation de la partie haute, les ruines du château. Le "haut castrum" sera rouvert au public l'année prochaine. Mais tout le reste est visitable.

Il n'y a jamais eu autant de visiteurs sur le site médiéval de Chalucet © Radio France - Jérôme Ostermann

Chalucet que Jean et sa femme, de passage en Limousin, ont découvert par hasard au mois d'Août. Ces Mayennais sont tombés sous le charme :"C'est un plaisir de s'y perdre. C'est plein de petits endroits que l'on découvre. On pourrait presque y jouer à cache cache avec les enfants. C'est un vrai bonheur. C'est vraiment un site qui demande à être connu. C'est une vraie promenade de famille. On le recommandera à nos amis. C'est magnifique." Un site de 7 hectares, dans un cadre de verdure entouré par deux rivières. D'ailleurs, avec l'aménagement des lieux, les familles viennent y pique niquer.

Un projet de musée de valorisation des objets trouvés sur place bientôt à l'étude ?

D'autres font le déplacement pour jouer à Terra Aventura, ce jeu de géo-caching qui consiste à répondre à des énigmes pour trouver "le trésor" caché sur place. Ce concept né en Limousin et aujourd’hui présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine, est aussi disponible à Chalucet depuis juin dernier. Et cela fait un carton. La version du site médiéval Haut-Viennois a été le plus téléchargé pendant 6 semaines au début de l'été. Preuve supplémentaire de l'engouement grandissant autour de ce lieu longtemps abandonné. Une application est aussi proposé pour répondre aux attentes via le multimédia.

Je suis tombé amoureux de ce site !

Cela fait le bonheur du régisseur, François Berland, pour qui la valorisation des lieux est l'oeuvre de toute une vie professionnelle :"Je suis tombé amoureux de ce site. C'est très valorisant de voir cette hausse de fréquentation. Le département fait tout pour cela. Même si cela prend du temps. Il y a des contraintes budgétaires. Ce sont des travaux lourds. Nous communiquons aussi de plus en plus. Comme en ce moment avec une campagne d'affichage sur les bus de Limoges."

Sachant qu'au niveau du village de chevaliers, seulement 1/6e des lieux a été fouillé ! Il faudrait trois générations d'archéologues pour tout faire sortir de terre d'autant que Chalucet a été peu voir très peu pillé. C'est aussi cela qui en fait un site médiéval majeur. Un lieu dont le potentiel est encore énorme. D'autant que les nombreux objets trouvés, morceaux d'armes, de poteries, de meubles ou encore de chaussures, qui dorment à la Drac, ne sont pas encore valorisés. L'idée d'un musée in situ est dans les tuyaux. Cela va prendre beaucoup de temps. Mais une étude devrait être lancée à ce sujet d'ici la fin de l'année.

En attendant, profitez-en. Le site Médiéval de Chalucet sur la commune de Saint-Priest-Ligoure est libre d'accès !