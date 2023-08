Record de 127 000 spectateurs au festival du Cabaret vert

Calvin Harris, Damso, les Black Eyed Peas, the Chemical Brothers, Juliette Armanet et les 136 autres artistes programmés au festival du Cabaret vert on fait le plein. Le festival de Charleville-Mézières a battu son record de fréquentation en accueillant 127 000 spectateurs en 5 jours, du 16 au 20 août.

Cette 17ème édition sera néanmoins déficitaire en raison du coût engendré par la déprogrammation de Lomepal (les négociations étant toujours en cours, indiquent les organisateurs) et de l'intervention qu'il a fallu mener en urgence à la veille de l'ouverture pour assécher les sols afin d'éviter l'annulation de la première journée. Près de trente semi-remorques de graviers et de copeaux de bois ont été répandus sur le site détrempé. Le sinistre a été déclaré auprès de l'assureur du festival.

Plus court mais plus rempli en 2024

Après deux éditions sur cinq journées, le festival 2024 devrait se tenir sur 4 jours, du jeudi 15 au dimanche 18 août. Mais la jauge sera revue à la hausse pour accueillir davantage de festivaliers chaque jour : "le site serait en capacité d'accueillir peut-être de l'ordre de 40 000 personnes mais on veut y aller étape par étape. Si on arrivait à faire une journée à 30 000 personnes l'année prochaine, ça pourrait déjà être un bon départ", indique Julien Sauvage, le directeur du Cabaret Vert.

La réussite organisationnelle de cette édition 2023 conforte les organisateurs dans l'idée qu'il est possible de gérer cet afflux de spectateurs supplémentaires sur le site.

Grandir en restant vert...

Les enjeux les plus forts que posent l'augmentation de la jauge de spectateurs sont d'ordre environnementaux et financiers. "Plus le festival grossit et plus c’est casse-gueule financièrement, plus le festival grossit et plus l’impact environnemental négatif pourrait être important si on ne fait rien", reconnait Julien Sauvage, qui tempère : "mais plus l’évènement sera gros et bien organisé, mieux ce sera pour l’image du territoire et pour les retombées économiques".

Pour rester un éco-festival qui porte le développement durable dans son ADN, le festival du Cabaret Vert, qui vient de se lancer dans un programme de décarbonation, réfléchit à se fixer un budget carbone à ne pas dépasser. L'expérience acquise au fil des ans montre que le défi n'est pas impossible à relever : "en 2022, il y a eu 20% de festivaliers de plus qu'en 2019 mais 5% de déchets en moins", illustre Julien Sauvage.

... et viable

"Grandir jusqu'où, grandir comment ?", s'est interrogée la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak lors de son déplacement sur le festival le samedi 19 août. La question se pose aussi financièrement pour un festival indépendant qui affiche un budget de 10,5 millions d'euros et doit remplir à environ 95% pour atteindre l'équilibre. Concernant le déficit de l'édition 2023, la Ministre de la Culture a laissé la porte ouverte à une discussion sur une éventuelle aide via le Centre national de la Musique.

Les organisateurs du Cabaret Vert savent qu'ils peuvent compter sur des soutiens en cas de coup dur : "On sait que certaines personnes nous ont vite fait comprendre qu’elles seraient à notre disposition. Depuis que le festival existe, ça ne nous ait jamais arrivé de retoquer à la porte des collectivités territoriales ou des partenaires privés en demandant une aide au déficit", indique Julien Sauvage.

En 18 ans d'existence, le festival du Cabaret Vert s'est forgé une assise territoriale et met en avant son poids économique avec sa vingtaine de salariés et une centaine d'équivalent-temps plein. "On a même parfois l'impression que le festival ne nous appartient plus, alors il faut que ceux à qui le festival appartient viennent nous filer un coup de main !", conclut le directeur de l'évènement, Julien Sauvage.