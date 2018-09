Record de fréquentation pour le son et lumière de la place Stanislas

Par Thierry Colin, France Bleu Sud Lorraine

Plus de 750 000 personnes ont vu ou revu le son et lumière, place Stanislas à Nancy, cet été. Un rendez-vous qui a profité d’une météo clémente avec 125 000 spectateurs de plus que l’an passé selon les estimations de la société qui produit le spectacle nocturne.