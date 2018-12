Record de fréquentation pour le zoo de Beauval avec 1.550.000 visiteurs en 2018

Saint-Aignan-sur-Cher, France

Malgré un été décevant (Coupe du Monde, canicule, absence de pont le 14 juillet), la fréquentation du zoo de Beauval, à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, a progressé de 7% en 2018, soit 100.000 visiteurs de plus. Au total, 1.550.000 visiteurs ont franchi cette année la porte du 4ème plus beau Zoo du monde selon TripAdvisor, surtout en avril-mai et à l'automne, et de septembre à la Toussaint. Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2018, s'élève à 72 millions d'euros. Huit millions vont être investis pour la construction d'une télécabine sur le site.

Selon le zoo de Beauval, qui cite une évaluation de Protourisme, Beauval génère une retombée économique de 31 euros par habitant à la Région centre. Un emploi équivalent temps plein à Beauval, créé 2,5 emplois dans la Région. Justement, Beauval compte 550 équivalents temps plein, soit 800 employés en haute-saison. Cela représente en terme d'hôtellerie, 60.000 chambres occupées soit 180.000 clients qui dorment dans les 4 hôtels de Beauval.

Le zoo de Beauval, c'est :