117 000 visiteurs ont découvert les expositions et les collections du Muséum-Aquarium de Nancy l'an passé. Record battu ! Et même pulvérisé puisque le précédent record d'affluence, en 2013, était de 102 000 visiteurs. Un bilan qui enthousiasme Caroline Grandjean, responsable du département Accueil des publics au musée :

C'est une vraie satisfaction, c'est vraiment chouette de proposer une programmation qu'on espère variée, riche, intéressante et de voir que le public y répond"

Comment expliquer cette progression ? Pour Caroline Grandjean, "c'est Moches !". Comprenez l'exposition "Moches" autour des animaux disgracieux. "La campagne de communication était particulièrement percutante, on a été primé pour cette campagne justement. En plus, cette exposition visait le jeune public et ça, c'était une première. Mais on a accueilli aussi de grands enfants !"

En 2018, pas de grande exposition. Le Muséum-Aquarium de Nancy va entamer des travaux pour moderniser ses deux galeries d'aquariums et créer une boutique. Fin du chantier prévue à l'été 2019, il n'entraînera pas de fermeture cette année.