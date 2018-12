Record de températures dans le Gard ce mercredi

Cela faisait 44 ans qu'il n'avait pas fait aussi chaud dans le Gard ! Record de températures au lendemain de Noël, 19.8 degrés selon Météo France. La plage du Grau du Roi avait des airs de printemps entre les pêcheurs à pied et les enfants qui faisaient des châteaux de sable.

On fait des pâtés avec Elena, comme en plein été ! on profite du beau temps et du bon air, on nourrit les mouettes, on s'amuse. C'est vrai que ça ne fait pas du tout hiver, mais on a eu pas mal de pluie alors là c'est le bonheur ! - Une grand-mère avec sa petite fille