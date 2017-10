EN IMAGES - Record du monde : 332 camions-dépanneurs défilent à Moulins dans l'Allier

C'est la plus grande (et sans doute la plus bruyante) parade de camions de remorquage jamais enregistrée dans le monde. Le rassemblement a été lancé par l'association "Fier d'être dépanneur", afin de promouvoir la profession ce samedi.

Moulins, centre du monde pour les dépanneurs ! L'association "Fier d'être dépanneur" avait lancé un appel à toutes les voitures en ce samedi 21 octobre, pour un énorme rassemblement dans l'Allier. Les dépanneurs, aux petits et gros engins, ont afflué de nombreuses régions françaises et même de Suisse, du Luxembourg, de Belgique et de la Grande Bretagne, afin de participer à ce défilé géant.

🚨 Arrivée des camions au parc des expositions de Moulins #Allier ! Objectif record du monde du plus grand cortège de dépanneuses. 🚚#Auvergnepic.twitter.com/vzyQxTeZH0 — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) October 21, 2017

Huit dépanneuses de plus qu'aux États-Unis

D'après le dernier comptage réalisé à l'arrivée du circuit par huissier, 332 dépanneuses ont ainsi défilé, dans un bruit interrompu de klaxon, dans les rues de Moulins et son agglomération. C'est le plus grand cortège de camions-dépanneurs jamais enregistré. L'ancien record détenu par les Américains avec 324 véhicules est donc battu. Il s'en est fallu de peu, les Français l'emportent avec huit dépanneuses supplémentaires. Le dossier des organisateurs va maintenant être transmis au Guinness book des records pour une homologation dans les règles.

🚨 Après re-comptage de l'huissier, finalement : record du monde battu avec 332 dépanneuses rassemblées à #Moulins#Allier !! 🇫🇷🚚 #Auvergnepic.twitter.com/04AwlTk9d6 — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) October 21, 2017

Un monde de passionnés

L'association "Fier d'être dépanneur" a réussi son pari : battre le record du monde, récolter un maximum de dons pour une association d'enfants malades (les bénéfices des inscriptions à cette parade sont reversés à l'association maladies-foie-enfants) et défendre la profession. Le président de l'association, Luc Le Baron, explique que l'image de la profession de dépanneur est ternie, notamment à cause des mises en fourrière : "on voulait montrer qu'on est là aussi pour rassurer les gens quand il fait froid, quand il est 3 heures du matin, pour les réconforter quand il y a un accident. On a voulu montrer tout ça. [...] Ce rassemblement aujourd'hui, c'est merveilleux !"

INTERVIEW | "On a fait un peu de bruit dans Moulins", sourit Luc Le Baron. Copier

EN PHOTOS : REVIVEZ L'EXPLOIT DES DÉPANNEURS À MOULINS ▼

Un "porte-avion" lors du rassemblement de dépanneuses à Moulins (Allier). © Radio France - Justine Dincher

Toutes les tailles de dépanneuses, représentées à Moulins (Allier). © Radio France - Justine Dincher

C'est la septième édition du défilé des dépanneuses. © Radio France - Justine Dincher

De tout temps, les dépanneurs nous ont sauvé la mise sur le bord des routes. © Radio France - Justine Dincher

Les dépanneurs étaient dans leur élément, à Moulins (Allier). © Radio France - Justine Dincher