Record pulvérisé pour la No Finish Line de Nice !

96.260 euros récoltés grâce aux 96.260 kilomètres avalés depuis mercredi par les courageux qui ont affronté la No Finish Line de Nice. C'est le chiffre du jour et il permet de pulvériser le record à Nice pour cette 5e édition de cette épreuve collaborative qui permet de courir ou marcher, pendant vingt minutes ou plusieurs heures, dans le but de faire tourner le compteur. L'objectif fixé par les organisateurs étaient d'atteindre 65.000 kilomètres et dès samedi en début d'après-midi, le cap a été franchit.

De l'argent pour aider les enfants défavorisés

Un grand bravo à tous les courageux et particulièrement à Didier Sessegolo, plus gros coureur avec 451 kilomètres avalés. Certains ont aussi couru en équipe et celle qui s'est le plus distinguée se nomme "Courir pour Céline, qui a parcouru 9495 kilomètres L'argent récolté va notamment pouvoir aider la Fondation de Nice qui aide les enfants défavorisés. Un week-end de trois jours va notamment être financé par l'association Chemin des Rêves pour une vingtaine d'enfants.