Records de fréquentation à la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson

"Eblouissant", "étincelant", "magnifique", "bluffant", les visiteurs de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson ne tarissent pas d'éloges et avouent volontiers leur stupéfaction face aux oeuvres exposées. Des visiteurs de plus en plus nombreux puisque le site enregistre un nouveau record de fréquentation : du 1er janvier au 31 août dernier, 41 000 personnes se sont ébahies devant les tapisseries de la cité, contre 28 551 pour la même période l'an dernier. C'est même deux mille de plus que pour toute l'année 2022 (39 618 visiteurs l'an dernier).

ⓘ Publicité

Et record dans le record, plus de cinq cents visiteurs se sont pressés à la cité certains jours cet été. Un pic a même été enregistré le 2 août dernier avec neuf cents entrées ce mercredi-là.

Un public de tous horizons

Un public de plus en plus nombreux et de tous horizons. Les Creusois représentent à eux seuls cette année 22% des visiteurs (contre 18% l'an dernier), mais les Hauts-Viennois viennent aussi de plus en plus à la cité de la tapisserie, qui accueille même beaucoup de Mosellans. " Ils sont dans le top 5 des départements les plus représentés " confie Emmanuel Gérard, le directeur de la cité internationale de la tapisserie. Sans compter les touristes étrangers de plus en plus nombreux : des Anglais, des Hollandais et des Suisses principalement. Les groupes sont aussi de plus en plus fréquents (74 cette année contre 54 avant la crise sanitaire).

loading

" C'est plus qu'un musée "

Un succès qui est le fruit de plusieurs facteurs explique Emmanuel Gérard : " Je crois que les gens aiment bien la manière dont on aborde les choses ici, parce que c'est plus qu'un musée. C'est un musée, mais c'est aussi un lieu de formation, et un lieu de création contemporaine ". Sans compter l'attrait suscité par les grandes aventures tissées, Tolkien puis Miyazaki. " Il y a très clairement des rajeunissements du public grâce à elles, confie le directeur du site. Ces aventures tissées, elles permettent aussi que le regard des jeunes sur la tapisserie évolue. C'est vrai qu'il y a un effet d'attraction, un effet Waouh. Mais ils passent en fait un long moment au sein de cité, ils regardent, ils s'intéressent et ils s'aperçoivent que c'est complètement différent de l'image qu'ils avaient en tête ".

La peur d'Hauru, la quatrième tapisserie de la tenture Dans l'imaginaire d'Hayao Miyazaki est exposé dans le hall de la cité internationale d'Aubusson © Radio France - Valérie Menut

Autre source d'attraction : la campagne hors-les-murs des tapisseries de la tenture Dans l'imaginaire d'Hayao Miyazaki. "C'est fondamental assure même le directeur de la cité. Parce que malgré tous nos efforts, nous ne ferons pas venir le monde entier à Aubusson ! Je crois que des opérations comme celles qu'on fait avec la ville de Bordeaux (qui consiste à présenter les cinq tapisseries de la tenture à raison d'une par semestre), c'est vraiment l'occasion, déjà que des publics qui ne connaissaient pas ou qui en avaient une image un peu faussée s'intéressent et viennent. Et on voit bien qu'il y a effectivement une augmentation de public en provenance de la Gironde ".

Oser mélanger les genres

Pour toucher le très grand public, toute génération confondue, " il ne faut pas avoir peur de mélanger les genres ". Mêler le classique, la création contemporaine et les aventures tissées. " L'opération qu'on est en train de préparer maintenant autour de George Sand mêle un peu les deux, c'est-à-dire qu'elle est une tapisserie de très grand format qui va être beaucoup plus proche d'une installation textile que d'une tapisserie classique. Et elle est faite avec une grande artiste française, Françoise Pétrovitch. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on fasse revenir le public et manifestement, le public est à cette écoute " conclue Emmanuel Gérard.