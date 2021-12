Coronavirus : recrudescence des agressions dans les laboratoires de tests tourangeaux

Ce lundi, le laboratoire Biogroup Origet à Tours a dû appeler la police. Un homme de forte corpulence est entré et a agressé physiquement et verbalement ceux qui l'entouraient. "Il a poussé un patient qui était à l'accueil en train d'enregistrer un dossier raconte le docteur Estepa. Il a tapé sur le bureau. Il a insulté le personnel qui était sur place, à tel point que le personnel m'a appelé."

Une patrouille de police déployée

Il conseille alors à ses employés de téléphoner aux forces de l'ordre, qui déploient une patrouille. L'agresseur quitte les lieux avant leur arrivée.

Heureusement qu'on a la police à proximité

Le motif évoqué : le patient a demandé à faire un test antigénique au lieu d'un test PCR, et a été refoulé à l'aéroport (certains pays de destination hors UE n'acceptent que le test PCR). "Il a dû mal s'exprimer quand il est venu au laboratoire, car nous n'avons pas d'intérêt à faire des tests antigéniques", précise le docteur Estepa. "Ils sont très chronophages et on préfère faire des tests PCR, car on sait que c'est beaucoup plus fiable. Donc c'est ce qu'on propose en général". Selon lui, l'homme étant étranger, il a probablement souhaité faire le test le moins cher, sans préciser qu'il allait prendre l'avion.

Des vigiles embauchés pour ramener le calme

La semaine dernière déjà, deux hommes en sont venus aux mains dans le même laboratoire, pour une question de priorité dans la file. Face à l'agressivité des patients, le laboratoire a pris la décision d'embaucher un vigile. "On en a déjà un [au centre] Léonard de Vinci, car là-bas c'est très très tendu. On essaye d'en avoir un ici sur des plages horaires particulières, j'espère que ça va se concrétiser."

Les secrétaires médicales en première ligne

Un soulagement pour Aurélie, secrétaire médicale. Elle est en première ligne tous les matins à l'accueil, et s'est déjà faite agressée, voici son témoignage :

Aurélie, secrétaire médicale à Tours Copier

Ces jours-ci, son quotidien est infernal. "C'est très stressant. On fait de notre mieux pour satisfaire les patients et aller au plus vite, mais malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. C'est très compliqué à gérer."

Le laboratoire n'est redevenu que récemment un centre de dépistage. En ce moment, il réalise environ 100 tests par jour (de 10h à 12h et de 14h à 16h) , ce qui constitue une énorme charge de travail supplémentaire, par rapport aux tâches habituelles.