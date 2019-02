Recrutement au parc Walygator : "La sbam attitude, c’est le sourire avant tout !"

Encore une fois cette année, un millier de personnes ont postulé dans le parc d'attraction Walygator, à Maizières-Lès-Metz, pour 300 postes. Le parc rouvrira le 13 avril et il célèbrera ses 30 ans cette année.

Maizières-lès-Metz, France

La première phase du recrutement des 300 travailleurs saisonniers du parc Walygator à Maizières-Lès-Metz s'est déroulée ce samedi, avant une seconde sélection dans trois semaines. Un millier de jeunes candidats se sont présentés pour occuper des emplois dans la restauration, aux caisses, boutiques, à l’animation, dans l’entretien des sanitaires, la gestion de la voirie ou encore le poste le plus demandé, opérateur d’attraction, en clair tenir un manège.

Le début de la longue file d'attente des candidats au parc Walygator. © Radio France - François Pelleray

Le plus important : le savoir être

La première qualité des candidats doit être la patience, certains peuvent attendre presque deux heures pour un entretien de cinq minutes. Le directeur du parc, Materne Heiligenstein, rappelle ce qu’il attend d’eux : "Du savoir être, avoir une bonne présentation et du sourire. Ensuite, je regarde si le candidat s’est bien préparé, s’il connait le parc, s’il connait le poste. Et enfin, je regarde bien sur les compétences. Notre slogan, c’est la sbam attitude. Cela veut dire sourire, bonjour, au revoir et merci !"

Le parc rouvrira le 13 avril, pour se refermer le 3 novembre. Les contrats proposés vont de 25 à 35 heures par semaine. Le parc Walygator a accueilli l'an dernier plus de 280 000 visiteurs.

