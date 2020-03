Redadeg 2020 annulée en raison du Coronavirus

"C'est un crève-coeur" souffle Fulup Kere, un des quatre co-présidents de l'association. En début de semaine les organisateurs de la grande course pour le breton se sont réunis virtuellement pour discuter de la tenue ou non de l'événement au mois de mai prochain. Et c'est finalement non. "On s'est dit qu'il fallait être pragmatique et sage et on a donc proposé au conseil d'administration d'annoncer que la Redadeg ne se tiendrait pas comme prévu du 15 au 23 mai."

Les coureurs devaient partir le 15 mai de Carhaix, passer le 19 par Lorient, le 20-21 à Nantes, le 21 à Rennes et arriver à Guingamp le 23 mai. Chaque kilomètre du parcours est vendu à des associations, entreprises ou particuliers et les fonds collectés servent à financer des projets en langue bretonne mais aussi les écoles par immersion du réseau Diwan.

Des idées pour une autre formule

"On ouvre la porte à toutes les idées, à toutes les solutions pour remplacer la Redadeg 2020" renchérit Fulup Kere. Une édition à l'automne ou virtuelle sont au rang des idées déjà proposées.

Si vous avez déjà acheté des kilomètres, les organisateurs se promettent de vous tenir au courant. "Pour l'instant c'est stand by, en fonction de l'option choisie pour remplacer cette édition. Si les gens souhaitent être remboursés on le fera, si ils souhaitent maintenir leur contribution elle sera bien sûr la bienvenue."