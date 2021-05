Redémarrage de la culture : des comédiens périgourdins créent un festival de théâtre le long de la Vézère

Six mois sans culture, six mois sans travail, six mois d'une incompréhension qui s'est transformée en colère avec l'occupation de plusieurs établissements en France, dont l'Odyssée à Périgueux. Mais dès le 19 mai, les professionnels du théâtre vont pouvoir remonter sur scène et retrouver leur public. La compagnie Les Compagnons d'Ulysse, par exemple, se produira au Château de Commarque les 4 et 5 juin, après six mois qui n'ont pas été infructueux. "On a travaillé à inventer des choses, notamment un festival de théâtre cet été, Rêve en Vézère, qui sera joué dans plusieurs lieux historiques et villages", détaille Jean-Baptiste Siaussat, l'un des fondateurs de la compagnie, invité de France Bleu Périgord. "On a beaucoup réfléchi à comment on pouvait se sortir de cette situation et sans forcément dépendre du soutien du gouvernement, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui va se passer à l'avenir. Il faut inventer constamment."

Un gouvernement qui a heurté le monde de la culture en le qualifiant de secteur non-essentiel. Jean-Baptiste Siaussat parle même de déception, lui qui était éleveur à Sainte-Orse avant de s'engager dans la comédie, et qui voit autour de lui, en Dordogne, l'envie du public : "Les gens ont envie de remettre la culture au centre du jeu parce qu'on se construit avec elle. On se construit autour d'elle et elle fait partie de notre quotidien, de nos envies, notre liberté aussi de vivre, d'être heureux. Ça ouvre des chemins. Moi, elle m'a permis d'accéder à plusieurs choses, au bonheur, au plaisir de vivre et je pense qu'elle est importante. Donc les gens ont très envie. Entre les deux confinements, dès qu'on a eu une date, c'était tout de suite complet."