Redémarrage difficile pour les théâtres de Loire-Atlantique et de Vendée

Le public revient peu à peu dans les théâtres de Loire-Atlantique et de Vendée. Mais la rentrée culturelle reste très compliquée entre les craintes des spectateurs liées au passage de la Loire-Atlantique en zone rouges et aux mesures sanitaires strictes liées à la covid-19 (masque obligatoire, règle d'un siège sur deux notamment).

On a une soixantaine de personnes par soir qui ne viennent pas

Résultat, les salles restent en partie vides. Parce que tous les billets ne sont pas vendus mais aussi parce que des spectateurs qui ont pris leurs places décident finalement de ne pas venir au spectacle. Au théâtre des 100 noms, sur l'île de Nantes, par exemple, c'est plus la peut du virus qui vient jouer les trouble-fête. Des rangées entières sont réservées mais restent désespérément vides. Cédric Pouilleau, le directeur, n'a jamais vu ça : "On a une soixantaine de personnes par soir qui ne viennent pas". Ce sont des clients qui ont leur billet depuis longtemps, qui ont pourtant été relancés par mail à plusieurs reprises après les reports successifs des spectacles, mais rien n'y fait, la peur du virus l'emporte.

Notre responsable billetterie passe ses journée à rassurer les gens

"Le téléphone sonne toute la journée ! Notre responsable billetterie passe ses journées à rassurer les gens, à expliquer que toutes les mesures sont mises en place pour éviter les contaminations". Des mesures adaptées pour que venir au théâtre reste un plaisir explique Cédric Pouilleau : "entre chaque groupe de spectateurs qui viennent ensemble, un siège de distanciation est laissé libre. Il n'y a pas un siège vide entre chaque spectateur. Beaucoup nous appellent pour nous demander s'ils pourront être à côté de leurs proches. La réponse est oui ! Si vous avez réservé ensemble, vous serez assis ensemble".

Regarder un spectacle dans sa voiture avec sa famille et ses amis, c'est covid compatible

Face à ces craintes, certains tentent de trouver des parades et s'appuient même sur les contraintes sanitaires pour créer des pièces. C'est le cas du Grand R à la Roche-sur-Yon. À partir du 28 septembre et jusqu'au 2 octobre vous pouvez assister à une pièce dans votre voiture. C'est le concept du drive appliqué au théâtre explique Clément Fervel, du grand R : "l'idée c'est de s'inspirer des dive in que l'on connait pour le cinéma. Simplement, en plus de l'écran, il y a des comédiens qui jouent au milieu des voitures. C'est donc un spectacle total et on le voit depuis sa voiture avec son autoradio allumé puisqu'un certain nombre de sons et de dialogues sont diffusés via l'autoradio. C'est une façon de créer de nouvelle choses. Et regarder un spectacle dans sa voiture avec sa famille et ses amis, c'est covid compatible".