"On redémarre bien, c'est un soulagement" : les festivals reprennent leur dynamique

La saison des festivals se poursuit, après Rio Loco à Toulouse, Pause Guitare à Albi, Jazz in Marciac ou Ecausystème dans le Lot. France Bleu Occitanie dresse un premier bilan des plus grands festivals de musique de notre région. Les premiers retours sont encourageants.

Après deux ans à jongler avec les contraintes sanitaires liées au covid-19, les festivals ont pu ouvrir leur porte à 100% cette année. "On avait peur de ce démarrage sans jauge, on s'est forcé à renouveler pour attirer à nouveau nos festivaliers" affirme le président de Jazz In Marciac, dans le Gers, Jean-Louis Guilhaumon.

On peut à nouveau se projeter sur le long terme - Nicole Yardeni, adjointe au maire de Toulouse, délégation musique

La fréquentation en chiffres

Malgré un déficit de 250.000 euros pour Pause Guitare à Albi, le président Alain Navarro le confirme : il y aura bien une édition du festival tarnais en 2023. "On va avoir quelques dons des collectivités ou autres qui vont nous permettre finalement à moins de 80.000 € de déficit. Ce qui était déjà le cas avant le covid par exemple. Notre objectif, c'était cette année de toucher 65 000 festivaliers" tempère l'organisateur.

Rio Loco -> 46.000 festivaliers contre 60.000 en 2019

Toulouse Festival -> autour de 500 personnes par jour

Pause Guitare -> 60.000 contre 84.000 en 2019

Jazz in Marciac (actuellement dans le Gers) -> plus de 250.000 personnes attendues sur les 15 jours

S'adapter aux nouveaux modes de consommation

"Je suis plutôt optimiste pour la musique à Toulouse", Nicole Yardeni donne le ton. L'adjointe au maire en charge de la délégation des musiques assure néanmoins que pour attirer les futurs festivaliers, il y a du travail sur la programmation, mais surtout, sur l'adaptation aux fortes chaleurs estivales : "on a failli annuler une journée à Rio Loco et pour la première édition du Toulouse Festival, la fréquentation en journée n'est pas celle qu'on espérait. Il faudra imaginer un dispositif, mais on a senti un public demandeur, qui a envie de découvrir et de vibrer autour des concerts".

La saison des festivals fait aussi escale dans le Lot. Le festival Ecaussystème termine ce dimanche 31 juillet à à Gignac (Lot). Le Rose Festival de Biglo&Oli lui se tiendra au MEETT de Toulouse les 2 et 3 septembre prochain.