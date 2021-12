On apprend ce mercredi la mort de Pampi Laduche. Le chanteur et champion de pelote était un habitué des studios de France Bleu Pays Basque, une personnalité incontournable du territoire. Le 14 mai 2021, il était l'invité de l'émission "Ils font le Pays Basque" avec Florian Lévêque. À réécouter.

RÉÉCOUTEZ - Pampi Laduche : "La chance de grandir dans un monde fabuleux de pelote et de culture"

Grand champion de pelote et chanteur, Pampi Laduche était un habitué des studios de France Bleu Pays Basque, une personnalité incontournable du territoire. Alors qu'on a appris son décès mardi 30 novembre à l'âge de 66 ans, France Bleu Pays Basque vous propose, ce mercredi, de réécouter une émission exceptionnelle au cours de laquelle il s'était confié avec beaucoup de sincérité et d'émotion sur son histoire personnelle et professionnelle. Le 14 mai 2021, il était l'invité de l'émission "Ils font le Pays Basque" avec Florian Lévêque.

Né en 1955, Pampi Laduche avait grandi à Ascain. "J'avais un mois, je suis né pour les fêtes d'Ascain, près du fronton et j'avais pris une petite pelote dans le berceau" souriait-il au micro de France Bleu Pays Basque. "J'ai eu la chance de grandir dans un monde fabuleux de pelote, de culture, de chants." Les parents de Pampi Laduche avaient construit le trinquet d'Ascain en 1959. "J'avais le trinquet pour moi pour jouer tous les jours" confiait celui qui reste le champion le plus titré de l'histoire de la pelote basque.

Ses performances dans les trinquets mais aussi sa famille (et en particulier son père), sa passion pour la chanson, ses amis, sa volonté de transmettre : Pampi Laduche s'était livré sur France Bleu Pays Basque. Une émission à réécouter ci-dessous.