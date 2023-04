VIDÉO - Retraites : la ministre de la Culture répond à deux artistes pendant la cérémonie des Molières

Une ministre de la Culture qui se lève au milieu d'une cérémonie pour répondre à ses détracteurs. Scène rarissime ce lundi soir pendant la 34e cérémonie des Molières qui récompense chaque année les artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison, tous genres confondus. Rima Abdul Malak a réagi après avoir été interpellée par deux artistes, militantes CGT, invitées sur scène pour s'exprimer sur la réforme des retraites. Une manifestation s'est aussi tenue en face du Théâtre de Paris, où se déroulait la soirée.

"Vivent les casserolades !"

"Les acteurs ne sont pas des chiens, disait (l'acteur français) Gérard Philipe, pour dénoncer la précarité dans nos carrières", a lancé la comédienne Toufan Manoutcheri. "Tout seul, dans sa bonne logique ultralibérale, du haut de sa tour d'ivoire, il a décidé de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans", a-t-elle ajouté, en référence au président Emmanuel Macron.

Les deux artistes se sont par la suite adressées à la ministre présente dans la salle: "Quand est-ce que vous allez vous décider à sortir de votre silence ? Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers nos intermittents et intermittentes". Elles ont ensuite quitté la scène en lançant "Vivent les casserolades !".

"Là, c'est pas possible"

Des propos insupportables pour la ministre qui s'est immédiatement levée pour défendre son bilan. "D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à ne rien dire. Mais, là, c'est pas possible", a-t-elle dit. "Cette phrase de Gérard Philipe, elle date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à l'époque", a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a apporté des aides massives pendant la crise (sanitaire) pour vous soutenir tous", assure Rima Abdul Malak. "Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a débloqué un budget historique (...) Pour l'inflation et la facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles pour venir en aide aux structures les plus fragiles", a-t-elle poursuivi.

La ministre de la Culture a enfin accusé les syndicats d'avoir décidé d'annuler eux-mêmes deux réunions avec elle, dont une prévue le 27 avril. "Il est encore temps de changer d'avis, ma porte est ouverte", a-t-elle conclu. Aussi bien les deux artistes que la ministre ont été applaudies par la salle.

Les lauréats de la 34e cérémonie des Molières

Les Molières 2023 ont été dominés par la Comédie-Française et la pièce "Oublie-moi", créée dans le "off" du Festival d'Avignon. Voici les lauréats de l'ensemble des catégories :

Molière du spectacle de théâtre public

"Le Bourgeois gentilhomme" de Molière (mise en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, Comédie-Française)

Molière du spectacle de théâtre privé

"Oublie-moi" de Matthew Saeger (mise en scène Marie-Julie Baup et Thierry Lopez)

Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre public

Christian Hecq et Valérie Lesort pour "Le Bourgeois gentilhomme"

Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé

Marie-Julie Baup et Thierry Lopez pour "Oublie-moi"

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public

Christian Hecq dans "Le Bourgeois gentilhomme"

Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé

Thierry Lopez dans "Oublie-moi"

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public

Sara Giraudeau dans "Le Syndrome de l'oiseau" de Pierre Tré-Hardy (mise en scène Sara Giraudeau et Renaud Meyer)

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé

Marie-Julie Baup dans "Oublie-moi"

Molière de l'auteur/autrice francophone vivant(e)

Aïda Asgharzadeh pour "Les Poupées persanes"

Molière de la création visuelle et sonore

"Starmania" de Michel Berger et Luc Plamondon, mise en scène Thomas Jolly

Molière du spectacle musical

"Starmania"

Molière de l'humour

Laura Felpin dans "Ça passe" de Laura Felpin et Cédric Salaun (mise en scène Nicolas Vital)

Molière de la comédie

"Une idée géniale" de Sébastien Castro (mise en scène Agnès Boury et José Paul)

Molière du seul(e) en scène

"Tout le monde savait" avec Sylvie Testud, d'Elodie Wallace (d'après Valérie Bacot et Clémence de Blasi, mise en scène Anne Bouvier).

Molière du comédien dans un second rôle

Kamel Isker dans "Les Poupées persanes"

Molière de la comédienne dans un second rôle

Agnès Boury dans "Une idée géniale" de Sébastien Castro (mise en scène Agnès Boury et José Paul)

Molière de la révélation féminine

Lison Pennec dans "Glenn, naissance d'un prodige" d'Ivan Calbérac (mise en scène Ivan Calbérac)

Molière de la révélation masculine

Thomas Gendronneau dans "Glenn, naissance d'un prodige" d'Ivan Calbérac (mise en scène Ivan Calbérac)

Molière du jeune public

"La Reine des neiges, l'histoire oubliée" de Johanna Boyé et Élisabeth Ventura (mise en scène Johanna Boyé, Comédie-Française)