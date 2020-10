Refugee Food Festival : ce réfugié syrien a fui la guerre et ouvre son premier restaurant à Bordeaux

Depuis ce mardi 6 octobre, les réfugiés et leur cuisine sont mis à l'honneur à Bordeaux, et d'autres villes en France, par le Refugee Food Festival. Il se termine ce samedi 10 octobre. Le but de ce festival est de donner un coup de pouce aux réfugiés qui ont dû quitter leur pays pour venir en France. On est loin d'un festival dansant et musical comme peuvent l'être en Gironde le Reggae Sun Ska ou le Saint-Émilion Jazz Festival. L'objectif, ici, c'est juste de montrer dans quels restaurants certains réfugiés cuisinent pour découvrir leur culture.

J'aime bien mon pays mais j'aime mes enfants plus encore - Farhan Dahi

Comme chez Farhan Dahi et son restaurant "Délices de Damas" situé dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Il a fui la guerre en Syrie en 2013 et sa ville natale de Homs. Il a vite compris que la guerre "allait durer longtemps et qu'il fallait vite partir. J'aime bien mon pays mais j'aime mes enfants plus encore", relève Farhan Dahi. Désormais il a son propre restaurant, et "c'est un rêve pour moi. Déjà, quand j'étais en Syrie, j'avais envie d'avoir un restaurant. C'était pas facile mais je suis content", se félicite-t-il.

La barrière de la langue, un obstacle difficile à surmonter

Pourtant, ce n'était pas gagné. Quand il arrive à Paris, cet ancien banquier pense que sa recherche d'emploi va se passer sans trop de problèmes mais il a beaucoup de mal à trouver un emploi. Par la suite, il se dirige vers Poitiers, Angoulême, Martigues avant de s'arrêter à Bordeaux et d'enchaîner les boulots place Gambetta ou sur le marché des Capucins.

Pour la première fois, il est son propre chef et ses débuts sont prometteurs puisqu'il est complet presque tous les soirs depuis qu'il a ouvert.