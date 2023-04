"Regarde moi", une exposition sur les Sarthois invisibles à l'Espal

Le théatre de l'Espal au Mans, dans le quartier des Sablons, propose depuis le 14 avril 2023, une exposition qui met en valeur ceux et celles qu'on ne voit pas, les "invisibles" comme on les appelle parfois notamment en sociologie. Intitulée "Regarde moi", cette exposition a été réalisée par la plasticienne Jeanne Roualet et l'auteur Fabrice Melquiot avec la participation de sept manceaux qui ont accepté d'être photographiés et de raconter leur histoire.

Il s'agit d'ouvriers, de petites mains, de migrants ou de SDF. "Il y a cette volonté de mettre en lumière des citoyens, quelqu'un qui pourrait être vous et moi. Le moteur, c'est de créer du lien et de questionner notre rapport à l'invisibilité" explique Jeanne Roualet. Olivier, un sexagénaire et ancien sans domicile fixe, s'est prêté au jeu. "Fut un temps, j'aurais refusé. J'ai horreur d'être pris en photo. Mais là, c'était pour la bonne cause, à savoir essayer de sensibiliser les gens sur ce que j'appellerais non pas l'invisibilité mais la transparence. C'est à dire que l'on nous voit mais on nous oublie immédiatement".

Olivier, ancien SDF manceau et son portrait exposé à l'Espal © Radio France - Julien JEAN

Maiwand, 28 ans a fui l'Afghanistan des talibans. Il est arrivé en France en 2020. Désormais médiateur culturel en France, il a posé également devant l'objectif et a partagé son parcours. "Pour moi, l'objectif était de rendre visible ceux qui ont traversé la même chose que moi, des réfugiés. Ma photo n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte c'est le message". Julio lui arrive lui du Mexique. Il a rejoint Le Mans en 2021 et est devenu un travailleur de nuit. "Je suis réceptionniste dans un hôtel. Et je trouve la démarche des artistes super parce que c'est un espoir pour d'autres migrants. Montrer qu'il y a toujours une option, un moyen de s'en sortir même si c'est difficile". De ces parcours singuliers, Fabrice Melquiot a tiré des textes poétiques à découvrir dans sept cabines disposées dans le hall de l'Espal.

Julio, réceptionniste de nuit dans un hôtel du Mans © Radio France - Julien JEAN

Julio, Olivier ou Maiwand, tous sont fiers des portraits réalisés et dans lesquels ils se retrouvent car comme le dit Olivier : "C'est dans le regard que l'on sait qui est une personne. Il suffit de regarder ".

L'exposition "Regarde moi" est visible à l'Espal jusqu'au 17 juin 2023. L'entrée est libre.